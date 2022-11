Así fue la emotiva reacción de niños de una escuela al penal atajado por Memo Ochoa (VIDEO)

En redes sociales se hizo viral el video que muestra la reacción de un grupo de niños que observaba desde las instalaciones de su escuela el México Vs Polonia

No cabe duda que la participación de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo paraliza todas las actividades, ya sea en el trabajo o en la escuela, por 90 minutos los mexicanos vivimos con emoción la participación del combinado azteca.



Imágenes de un grupo de niños celebrando el penal atajado de Memo Ochoa a Lewandowski.



¡El fútbol es el deporte más hermoso del mundo! Y siempre debe ser inspiración y alegría, especialmente para los niños pic.twitter.com/eJn50JHSl8

Este martes no fue la excepción, ya que al disputarse a las 10 de la mañana el encuentro entre México vs Polonia, algunas escuelas optaron por permitir a los niños ver el partido del debut de los dirigidos por el Tata Martino en Qatar 2022.

El momento clave del partido fue la atajada de Guillermo Ochoa, quien detuvo el penalti cobrado por Robert Lewandowski, en un video que circula en redes sociales, se observa como un grupo de niños reaccionó a la heroica acción del guardameta mexicano.

En el video que circula, se observa como los pequeños se tomaban el rostro y se mostraban preocupados, pero segundos después estallaron en felicidad al ver que Ochoa logró detener el disparo del delantero polaco.

Además, Guillermo Ochoa compartió otro video que captó como alumnos veían el partido de México en el patio de su escuela y como todos comenzaron a brincar y abrazarse tras la impresionante atajada.