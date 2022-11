“Salió de pu... madre”: Así explicó Kubo la estrategia que le dio el triunfo a Japón sobre Alemania (VIDEO)

Este miércoles, se vivió un partido emocionante que pasará para la historia en Japón quien logró remontar la desventaja ante Alemania para llevarse la victoria 2-1 y sorprender a todo el mundo.

Takefusa Kubo, reconoció el momento clave para que Japón se hiciera con tres puntos importantísimos en sus aspiraciones de avanzar a Octavos de Final en un sector en el que se ubican dos escuadras candidatas a ser campeonas.

Con el marcador parcial 1-0 a favor de los alemanes, el entrenador de los nipones, Hajime Moriyasu, tuvo que modificar su alineación al descanso, pero contrario a lo que dictaba la lógica, sacó del campo a un mediocampista ofensivo para dar entrada a un defensor, algo que valoró el propio Kubo por el resultado final de 2-1.

“Vimos que no estábamos encajando mucho la presión y me quitó y sacó a Tomi (Takehiro Tomiyasu, defensa del Arsenal de la Premier League), hicimos línea de cinco y te queda uno de estos planes, pero como íbamos perdiendo 1-0 no teníamos que adelantar antes y nos salió de puta madre”