Memo Ochoa quiere que México juegue la Copa Asia o Copa América previo al mundial del 2026

Tras la eliminación de la Selección Mexicana en Qatar 2022, el portero Guillermo Ochoa, pide que se jueguen en la Copa Asia o la Copa América, luego de que México, Estados Unidos y Canadá serán sede del próximo mundial del 2026, y no competirán en las eliminatorias.

" Ojalá que se pueda conseguir ir a jugar la Copa Asia, Copa América, no jugar solamente los amistosos en Estados Unidos, eso no va a beneficiar, y así como eso, muchas cosas detrás del torneo local. Ni hablar, hay cosas buenas, simplemente no desechar todo, hay cosas para construir y sumar" .

Además, señalo que a pesar de la salida de Gerardo "Tata" Martino, debe dejarse el proyecto que se empezó con jugadores jóvenes, para que se encaminen al próximo mundial.

“Yo creo que no por un resultado debes juzgar si se está avanzando o retrocediendo. Hay cosas buenas que se están haciendo y hay que mantenerlas. Las que no hay que mejorarlas, creo que sería un error y es un error que nos pasa cada 4 años en decir: el ciclo se acabó, el proceso se acabó y empiezas de cero. Es uno de los errores que por experiencia me ha tocado vivir, y que no deberíamos de hacer. Hay jóvenes que jugaron su primer Mundial, y van ganar y ganaron experiencia y que están dando un paso al frente, y que habrá que mantenerlos y guiarlos para el siguiente Mundial. No va a ser sencillo, no se van a jugar Eliminatorias, se van a jugar solamente el torneo Copa Oro, que todos sabemos el nivel que tiene”.