No tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a México, Messi rompe el silencio

Lionel Messi por fin rompió el silencio, tras la victoria de Argentina ante Polonia que aseguró su pase a los Octavos de Final, el 10 argentino habló de la polémica en la que se vio involucrado el fin de semana por supuestamente patear una playera de la Selección Mexicana.

Messi respondió a todas las críticas que recibió, incluidas las de Saúl “Canelo” Álvarez, luego de que en redes sociales circulara un video donde se veía un jersey de la Selección Mexicana en el piso del vestidor de Argentina.

El argentino señaló que todo fue un mal entendido y que no tenía que pedir perdón pues no le faltó el respeto a México.

"Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falte respeto a la gente de México ni a la camiseta”