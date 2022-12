Camoranesi le pega a la Liga MX: México es más conocido por sus novelas (VIDEO)

Mauro Camoranesi, exfutbolista de Cruz Azul y quien fue campeón con Italia en 2006, dijo que la Liga BBVA MX no se ve en el extranjero, sin embargo, las novelas mexicanas si son conocidos por todos en el mundo.

“ No se ve, se desconoce completamente el futbol mexicano, lo que falta siempre son ideas, no es que falta dinero, infraestructura, no faltan capacidades, cerebros, gente que tenga ganas, gente que abra la puerta y diga ‘dale, prueba y veamos como va’”.

El ex futbolista italo-argentino, señaló que México es más conocido por sus novelas, recalcando que la Liga MX, no se conoce.

