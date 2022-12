Lo intentamos, pero no fue suficiente, dice Luis Enrique tras quedar eliminado España en Qatar

La Selección de España era uno de los favoritos para ser ganador del Mundial de Qatar 2022, sin embargo, este día fue eliminado por Marruecos, donde el DT Luis Enrique lo calificó como injusto.

España intentó de todo para ganar en la cancha, sin embargo, no fue suficiente para romper la barrera marroquí.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8

A pesar de ello, Enrique aceptó los errores cometidos desde su alineación, por lo que lamentó no haberle dado más minutos de juego a sus futbolistas.

"Me he equivocado con la no alineación de Pablo Sarabia. Me voy con el resquemón de que no hayan jugado algunos chicos que lo merecían. La vida continúa y esta experiencia les quedará para siempre", sentenció Luis Enrique.