El divertido stream del Kun Agüero, Messi y el Papu Gómez durante el Mundial Qatar 2022 (VIDEO)

Lionel Messi aprovechó su tiempo libre en Qatar para hacer un stream con su gran amigo y ex compañero de la Selección de Argentina.

Lionel Messi sorprendió a todos cuando en su tiempo libre en Qatar mientras se concentra para los Cuartos de Final, se unió al streaming de su gran amigo y ex compañero de la Selección de Argentina, Sergio “Kun” Agüero para platicar de todo un poco.

La transmisión que también contó con la presencia del Papu Gómez, duró una hora y alcanzó un pico de 250 mil usuarios conectados, viendo la divertida plática entre las estrellas de la Selección de Argentina.

Durante la conversación, Kun Agüero se dijo feliz de ver a Messi en la Copa del Mundo y el gran equipo que lo acompaña en la búsqueda del título.



"Estoy muy feliz que estén vistiendo esta camiseta. Desde afuera lo disfruto mucho verlos jugar y que estén tan unidos como siempre. Es lo que más me gusta. Porque siento que estoy ahí, aunque no esté".



Por otra parte, Messi recordó que ya no comparte habitación en la concentración de Argentina tras el retiro del Kun Agüero.



"Te extrañamos mucho a vos, a Gio. Están presenten. Mándale saludo a toda la gente… Vienen a romper las bolas estos, vienen a dormir la siesta acá. No respetan nada."



Sin embargo, el mejor momento del stream fue cuando apareció el Papu Goméz y la burla que le hicieron tanto Messi como Agüero por su nuevo look y el personaje que lo había inspirado.



“Pará, ¿por qué tenés…?, ¿te pelaste mal boludo?”



El Papu Gómez reveló que se inspiró en David Beckham, ex jugador del Real Madrid, quien en años anteriores tenía un corte similar, rapado de la cabeza. Agüero no aguantó la risa, burlándose de su ex compañero de selección