¡Malas noticias! No habrá partido de la NFL en México en 2023

Los aficionados de la NFL se quedarán con las ganas de vivir toda la emoción de sus súper estrellas en nuestro país, ya que el Estadio Azteca no albergará el partido de la temporada 2023.

NFL executive Peter O’Reilly says the NFL will not play a game in Mexico next year because the stadium will undergo renovations for the World Cup. Thus, likely two games in Germany instead.