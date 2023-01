¿Quién ganó?: Las primeras palabras de Damar Hamlin tras recuperarse

Buenas noticias para los Bills de Búfalo y toda la NFL, el estado de salud de Damar Hamlin ha mejorado luego de sufrir una brutal tacleada, pues tras un par de días hospitalizado recuperó la conciencia e incluso preguntó ¿quién ganó el juego?

“Did we win?”



Amazing that’s what Damar Hamlin asked doctors when he woke up!



“Yes, you won the game of life,” Doctors told the Bills player #DamarHamlin ?pic.twitter.com/LsIzzRvhIj