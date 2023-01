¡Commotio Cordis! Esto fue lo que le pasó a Damar Hamlin; sigue en estado crítico

Luego de que el jugador Damar Hamlin se desvaneciera sobre el campo después de recibir un golpe en el pecho durante el juego frente a los Cincinnati Bengals, Buffalo Bills confirmó que sufrió un paro cardíaco e informó que su estado es crítico.

NFL player Damar Hamlin of the Buffalo Bills has a cardiac arrest on the pitch. He is in critical condition. Nothing to see, move along…??? pic.twitter.com/ut975oDwLf