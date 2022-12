¡Qué fea gente! Culpan a Grupo Firme de dejar a México sin partidos de NFL en 2023

El miércoles 14 de diciembre se dio a conocer que para el 2023 no habrá juego de la NFL en el Estadio Azteca y por ello, cientos de internautas se lanzaron en contra del Grupo Firme pues los responsabilizaron de haber ocasionado esta catástrofe.

Fue el vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes y eventos de la NFL, Peter O’Reilly, quien señaló que la decisión de no tener un partido de la NFL en el Estadio Azteca durante la temporada 2023- 2024 obedece a que “El Coloso de Santa Úrsula” estará en remodelación debido a que será sede en el Mundial de Futbol de 2026 por lo que el regreso de los emparrillados a suelo mexicano se daría hasta la temporada 2024-2025.

Pese a la explicación de Peter O’Reilly, cientos de internautas aseguraron que los verdaderos culpables de esta decisión de la NFL son los integrantes de Grupo Firme, quienes generaron una gran controversia al ser los encargados de amenizar el medio tiempo del partido entre Arizona Cardinals y San Francisco 49ers que se disputó el pasado 21 de noviembre en el Estadio Azteca.

“Qué ganas podría tener la NFL de volver a traer un juego si piensan que todos somos truncos de Kinder por poner esos grupos analfabestias”, “Como que la NFL no quiere que le chafeen su liga, cuida todo el entorno y no les gustó que naquearan su juego en México, quizá por eso lo cancelaron” y “Es que ¿a quién se le ocurre llevar a ese grupillo a tan exquisito deporte?” fueron algunos de los comentarios en contra de Grupo Firme que se pudieron leer en redes sociales.

Cabe mencionar que, hasta ahora, ningún miembro del Grupo Firme ha salido a hablar sobre esta controversia, sin embargo, hace unas semanas Eduin Caz se mostró satisfecho por haber tenido la oportunidad de participar en un evento de la NFL, además, agradeció a los fans que lo apoyaron y aunque reconoció que no fueron del agrado de todo el público aseguró que esto no les afecta pues cuando se lo propongan pueden llenar el Estadio Azteca.

“Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no, pues qué les puedo decir, no soy moneda de oro. Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino (…) Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio”, fueron las palabras de Eduin Caz.