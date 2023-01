Directiva del Club Puebla otra vez desmantela al equipo y trae cartuchos quemados de refuerzos

El Club Puebla volvió a ser desmantelado, pues los camoteros sufrieron seis bajas, además de la del entrenador Nicolás Larcamón, en cambio llegaron tres refuerzos completamente desconocidos y dos jugadores que regresaron de sus préstamos, así como un entrenador que vivirá su primera experiencia en primera división.

Una vez más la directiva camotera desmanteló al equipo de cara a un nuevo torneo, pues de los seis jugadores que cambiaron de aires, por lo menos cuatro sí eran considerados como titulares indiscutibles, mientras que los otros dos eran habituales recambios del ex entrenador Larcamón.

Y es que las bajas fueron el propio estratega argentino, quien rescindió su contrato con la Franja para posteriormente encontrar un lugar en León; asimismo, otro de los futbolistas que emigró al bajío del país, fue Iván Moreno, uno de los dos poblanos que contaba el equipo camotero.

Por otra parte, la directiva camotera también hizo negocios con otros de los jugadores más importantes como fueron Israel Reyes, Jordi Cortizo y Maximiliano Araujo, quienes fueron vendidos a instituciones con gran poder adquisitivo como lo fueron América, Monterrey y Toluca respectivamente.

Mientras que en el caso de Jozy Altidore no encontró regularidad con ‘la Franja’, por lo que no se renovó su préstamo y regresó a las filas del New England Revolution, a su vez, Aumaury Escoto no le llenó el ojo al nuevo cuerpo técnico, por lo que quedó como agente libre.

Las altas del Puebla para el Clausura 2023

La directiva intentó tapar los huecos antes mencionados con completos desconocidos, como lo es el nuevo entrenador Eduardo Arce, quien a sus 33 años de edad vivirá su primer proceso como director técnico del máximo circuito, antes fungía como el auxiliar técnico de Nicolás Larcamón.

En cuanto a los refuerzos, el más sonado fue el de Facundo Waller, mediocampista uruguayo que ha deambulado en nuestro país sin pena, ni gloria en equipos como Pumas y San Luis, de donde llega procedente, además de Fernando Arce Jr., quien militaba en Bravos, sin ser un titular indiscutible y el ultimo refuerzo es Carlos Baltazar, pues era la estrella de los Leones Negros de la Liga de Expansión.

La directiva camotera también toma en cuenta como refuerzos, los casos de Ángel Robles, pues el canterano vivió un semestre en Morelia de la segunda categoría y Daniel “Fideo” Álvarez, que estuvo a préstamo en Toluca el último año.