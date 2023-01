Club Puebla aún no define a sus refuerzos a 72 horas del inicio del torneo

A 72 horas del debut del Club Puebla en el Clausura 2023, los refuerzos camoteros todavía no son dados de alta ante la Liga Mx y por ende no aparecen en el portal oficial de la competencia, mientras que los jugadores que ya no son más parte de la institución ya no se encuentran en el mismo sitio web.

Hasta el cierre de esta edición, en el sitio web de la Liga Mx, los refuerzos del equipo camotero no aparecen, lo que significa que no han sido registrados en la competición como parte del equipo que puede disputar el Clausura 2023.

Sin embargo, las bajas que ya oficializó la institución ya no aparecen en la plantilla del primer equipo, incluso, Jozy Altidore, a quien ya se le venció el préstamo con ‘la Franja’ y regresó al New England Revolution continua dado de alta en la base de datos del equipo camotero y la Liga Mx.

Hay que recordar que el equipo poblano fue desmantelado una vez más, en esta ocasión, hubo siete bajas, seis jugadores, entre ellos figuras como Maximiliano Araujo, Israel Reyes, Jordi Cortizo, así como jugadores de segundo nivel como Iván Moreno, Amaury Escoto y el propio Jozy Altidore, además de Nicolás Larcamón.

Por otra parte, el conjunto de la Angelópolis se reforzó con cartuchos quemados o jugadores desconocidos, tal fue el caso de Facundo Waller, quien pasó sin pena ni gloria por San Luis y Pumas, además de Fernando Arce Jr., mismo que viene de Bravos de Juárez o Carlos Baltazar, directo de la Liga de Expansión con Leones Negros.

La directiva poblana también tomó en cuenta como refuerzo a los jugadores que regresaron de préstamo en otra institución como el canterano Ángel Robles o el veterano Daniel “Fideo” Álvarez.

El equipo camotero inicia su camino en el Clausura 2023, el próximo lunes visitando a Pachuca en el Estadio Hidalgo, el silbatazo inicial está programado a las 21:00 horas, sin embargo, como ‘los Tuzos’ tienen un convenio de exclusividad, el duelo solo podrá ser sintonizado por televisión de paga.