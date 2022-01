VIDEO: Ropa sí, videojuegos no, pide AMLO a los Reyes Magos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los Reyes Magos ya no prefieren comprar aparatos electrónicos para regarlos a los niños, ya que dichos artefactos solo se usan para ver series que tienen contenidos violentos.

“Porque ya los Reyes, Melchor, Gaspar y Baltazar, no quieren estar entregando aparatos electrónicos de esos que se usan para ver series con contenidos violentos, ya no quieren. Los mismos Reyes y el elefante, el camello y el caballo ya no quieren nada que tenga que ver con los videojuegos, nada de eso, no, no, no. No les gusta”, aseveró el presidente López Obrador.