Reyes Magos dan carbón a niño con el que planea hacer carne asada (VIDEO)

Bien dice el dicho ‘si la vida da limones, haz limonada’ tal como lo hizo este niño que recibió un trozo de carbón en lugar de juguetes en Día de Reyes Magos y decidió hacer una carne asada, en vez de sentirse triste.

Un video compartido en Tiktok se volvió viral después de que un niño reaccionara de una manera positiva a la decepción de recibir un carbón en lugar de juguetes, tras la llegada de Los Reyes Magos en este día.

Los tutores cuestionaron al niño por qué Los Reyes le habían traído una enorme pieza de carbón. Sin temor, el niño aceptó que se había portado mal, pero tenía planes de cambiar su actitud, para recibir juguetes.

“Si me porto bien este año y todos y si hago la tarea, me van a mandar juguetes”, comentó.

También le preguntaron si estaba contento con el carbón que Los Reyes Magos le obsequiaron y qué haría con eso. Ante esto, el niño fue honesto y lo negó, pero su mentalidad de tiburón le permitió ver más allá y encontrar una función útil: hacer carnes asadas.

“Hacer carnes asadas… No, pero me lo van a transformar en juguetes [...] Me lo van a transformar Los Reyes si ‘hago’ leer y me porto bien el próximo año… Mañana, me queda una oportunidad”, aseguraba el niño.