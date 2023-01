¡Quería muñecas! Pedro Sola recuerda con tristeza que los Reyes Magos le traían balones

El Día de Reyes está muy cerca y en Ventaneando no perdieron la oportunidad de hablar de un día tan mágico para los niños, sin embargo, para Pedro Sola el recuerdo está lleno de tristeza porque en sus propias palabras, los reyes no le traían lo que pedía.

Durante la emisión del programa de espectáculos, tuvieron como invitado especial a Jorge Garralda, quien acudió al programa para promocionar la edición 28 del Juguetón.

Pedro Sola sorprendió a los televidentes al revelar que recuerda con tristeza a los Reyes Magos ya que él quería muñecas y solo le daban balones como regalo.

El conductor de 75 años expresó ante la presencia de Jorge Garralda, que el siempre pidió una muñeca, pero los Reyes Magos no cumplieron su deseo y le traían balones.

Por su parte, Jorge Garralda señaló que siempre entrega el juguete que piden los niños sin importar su género, pues ese es su deseo.

“Si las niñas me piden un carrito, les doy un carrito. Yo no soy quien para decirles no, porque después me vienen ahí ‘porque eras niña las muñecas’, lo que pidan, hay niñas que piden balones”