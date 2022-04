Bárbara Mori asegura no vivir con miedo por estar en vs de Tren Maya

Bárbara Mori, actriz que está en contra del proyecto Tren Maya, aseguró que realizará la documentación, junto a otros compañeros del medio artístico y ambientalistas los destrozos ecológicos que está ocasionando.

Mori hará dicha visita como parte de las acciones pacíficas y legales de la iniciativa #SélvameDelTren para frenar la tala de árboles y el daño a cenotes.

Cabe resaltar que fue la semana pasada cuando se difundió un video de más de 40 artistas que se unieron para advertir sobre los datos a la red de agua subterránea, por lo que solicitaban al presidente Andrés Manuel López Obrador que escuche a los especialistas para evitar el desastre ecológico.

“Las comunidades mayas llevan mucho tiempo queriendo un diálogo y no les hacen caso; desde nuestras plataformas se logró el foco para que piensen (las autoridades) las cosas bien y reconsideren. Es acabar con la biodiversidad, cosas que no están siendo vistas ni atendidas por la prisa de acabar”, enfatizó.

Por otra parte, la actriz señaló que, aunque se le mencione por lo que hará, no vive con miedo, pues seguirá alzando la voz para cuidar el planeta.

“No vivo con miedo y si alguien me avienta una piedra, ya me curaré mis heridas. No soy ambientalista y no soy experta en el tema, simplemente una ciudadana más, una actriz que tiene un micrófono que estoy usando para estas causas; mi amor por el planeta es mucho más grande que la inseguridad que pueda sentir”.