AMLO citará el lunes a famosos en Palacio Nacional; Derbez quiere reunirse en zona afectada por Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo lunes en Palacio Nacional, sin asesores, recibirá a artistas y famosos que se oponen al proyecto del Tren Maya por el daño ambiental que puede causar, a pesar de que Eugenio Derbez quiere reunirse en la zona afectada por las obras del proyecto, con especialistas.

“ Si los recibo el lunes, nos podemos de acuerdo con el transcurso del día para informarles; los invito a ellos, yo no voy a tener asesores, por eso yo quiero atenderlos a ellos y después de que les explique les voy a entregar un documento. Pero quiero hablar con ellos ”, adelantó el presidente en conferencia de prensa.

De igual manera AMLO señaló que es muy raro que los amparos en el tramo 5 del Tren Maya no son de personas afectadas sino de presuntos ambientalistas.

Por su parte Eugenio Derbez no vio con buenos ojos reunirse en el Palacio Nacional, puesto que ni AMLO ni los famosos son especialistas del tema.

“Creemos que ir al Palacio no sería lo correcto porque ni él es experto ni nosotros tampoco. Sentarnos a dialogar para que nos diga ‘no se preocupen, todo está bien’ no nos llevará a ningún lado. Los que se tienen que sentar son los científicos, tanto de parte de él como los que nos contactaron a nosotros, y que entre ellos discutan los puntos reales, encuentren una solución y un acuerdo. Y qué mejor que hacerlo ahí en el lugar, no a miles de kilómetros”.