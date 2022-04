“Yo no inauguré hotel de Xcaret, la foto es de los Premios Platino”: Derbez desmiente a AMLO

El famoso, Eugenio Derbez, desmintió a Andrés Manuel López Obrador, luego de que señalara que él había inaugurado el hotel de Xcaret.

Fue durante su mañanera, que AMLO diera a conocer una foto en la que supuestamente el actor aparece en la inauguración de un hotel del complejo turístico, sin embargo, el actor dijo que fue durante los Premios Platino.

A través de un video publicado en sus redes sociales y que grabó desde la locación de una película, Derbez negó esto e hizo un llamado a no mentir.

"No hay que mentir porque si mienten entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, que no van a destruir ningún cenote. Eso es mentira, yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los premios platinos".