'No es complicado ser presidente de México', asegura Vicente Fox (VIDEO)

El ex presidente Vicente Fox Quesada, reveló en el programa de YouTube de Yordi Rosado cómo fue su paso en la presidencia de México, y hasta aseguró que ser mandatario estatal no “es tan difícil”.

Durante la entrevista, Vicente Fox compartió sus vivencias durante la candidatura presidencial, así como durante su sexenio y lo que le dejó ser presidente de México, al asegura que no fue tan complicado.

“Sí tienes que estar dispuesto 24 horas, pero si te organizas, si formas un equipo, si delegas responsabilidad y autoridad, cada quien está atendiendo lo suyo y la verdad es que la tarea de ser presidente no es tan complicada”, resaltó el ex mandatario federal.

Del mismo modo, habló del día que acudió a la Basílica de Guadalupe para agradecer su logro como presidente electo de México. Sin embargo, algo que provocó controversia fue la forma en la que Vicente Fox vio su mandato.

Asimismo, declaró que a él no le gustaba estar todo el día en “una pinche oficina que no sabes ni para qué”. Además de que, según dijo, era mejor estar en la calle para vivir de primera mano lo que pasaba. Aunque aceptó que “cada quien mata las pulgas como puede -en la presidencia-”.

“Me acostumbré a mejor estar en la calle donde las cosas suceden y no estar en una pinche oficina donde ni sabes qué”, indicó Fox.

Precisó que fue él y no su esposa Marta Sahagún, ex primera dama quien tomaba las decisiones.

“Yo tengo mi carácter y tengo mi seriedad y mi forma de hacer mis asuntos. Ella sabe que en ese terreno no se metía, pero ella construyó muchas alianzas buenas para el gobierno, a través de Vamos México, que fundó. Yo no tengo ningún empacho en decir que Martita si tiene e influyó e influye en muchas decisiones que se tomaron, pero no tomó las decisiones, de ninguna manera”, dijo.