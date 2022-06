Usuarios reportan cancelaciones en Viva Aerobus tras el cierre de la ruta a México-Medellín

La aerolínea, Viva Aerobus, anunció la cancelación de su ruta México-Medellín, Cancún-Medellín, lo que provocó que varios usuarios se quedaran varados en Bogotá, sin que la empresa les dé soluciones.

Ayuda porfavor estoy varado en @Bogota__DC por una cancelación de ruta de @VivaAerobus . De Medellín a México. Tuve que pagar para llegar aquí y ellos no se hacen responsables de nada hasta llegar a México??? Retweet porfa! Cómo es posible que dejen a la gente así a la deriva!!

De acuerdo con el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro en Medellín, Colombia, informó que la aerolínea mexicana Viva Aerobus no seguirá operando el servicio de pasajeros regulares hacia y desde esta ciudad.

Increíble que te llegue una notificación horas antes de volar y que tengan el descaro de no dar soluciones y de dejar de responder. Dejaron varadas a mis amigas en Medellín y nunca dieron la cara. ¡Qué PÉSIMO servicio #VivaAeroBus ! @VivaTeEscucha @VivaAerobus #VivaNoTeEscucha https://t.co/Zf1o1YgVn5

Todas las rutas MEDELLIN- MEXICO CANCELADAS y no me responden para ver como me regresarán a mí país!! @Profeco @VivaAerobus @VivaTeEscucha responde #vivaaerobus pic.twitter.com/SenmkcYw7C