 Médicos especialistas dejan ‘disponibles” 11,128 vacantes de las 14 mil ofertadas: Zoé Robledo

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que, durante la Jornada nacional de reclutamiento de especialistas, hay 11 mil 128 vacantes que no han tenido un postulante de médico acreditado.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario de salud mencionó que de las 14 mil 323 vacantes ofertadas, restan 11 mil 128.

"De 14 mil vacantes, 11 128 no tuvieron ningún especialista acreditado, no hubo interesado o hubo uno, pero no asistió a la cita en las mesas receptoras de documentación”, informó Robledo.