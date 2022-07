Luis Echeverría, el presidente que prohibió el rock en México en los 70’

El expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien gobernó entre 1970 y 1976, falleció el 8 de julio. Él, además de ser recordado por la matanza de estudiantes del 68 y del 1971 en el ‘halconazo’, también se le recuerda por el día que prohibió el rock en el país.

Dos años después de la matanza en Tlatelolco, se realizó el Festival Rock y Ruedas de Avándaro, el cual se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971 en EdoMex.

A pesar de tener las heridas recientes por los estudiantes asesinados en Tlatelolco y el ‘halconazo’, miles de jóvenes se dieron cita, para buscar la libertad y sanar lo había sucedido.

En el evento se presentaron bandas de rock como El Epílogo, La División del Norte, Tequila y Peace and Love. Estos últimos encendieron al público por sus temas como ‘’Marihuana’ y ‘We got the Power’, además del miedo en el presidente.

Las imágenes que circularon del festival, mostraban a miles de jóvenes siendo libres y con un mismo pensar, lo que infundió terror en Echeverría, ya que era una incitación a una inminente revolución.

A pesar de que los asistentes del festival recuerdan que todos la pasaron bien, la prensa decidió mostrar una historia diferente.

Se publicaron las fotos en el que calificaban al festival como “encueramiento, mariguaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre y muerte”.

Por tal motivo, para el 1973, Luis Echeverría prohibió los conciertos de rock en grandes recintos, además de sancionar a las radiodifusoras que transmitieran canciones de este género.

Dicha decisión provocó que agrupaciones de rock desaparecieran, mientras que otros buscaban seguir dando presentaciones en patios de casas, edificios en ruinas y fábricas abandonadas, de manera clandestina.

Las medidas se fueron quitando poco a poco después de que terminara el sexenio de Echeverría, logrando así que el rock en español alcanzara uno de sus mayores auges en la década de los 80.

Información obtenida de: Reporte Indigo