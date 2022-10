Liberan orden de aprehensión por delincuencia organizada contra el ex gobernador de Tamaulipas

Este miércoles el Gobierno de México emitió una alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas.

El Instituto Nacional de Migración explicó que dio trámite a la solicitud de la Fiscalía General de la República ante la orden emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada.

Con estas medidas las autoridades en el país deberán notificar, verificar e informar sobre los movimientos de ingreso y salida hechos por el ex gobernador.

Francisco García Cabeza de Vaca calificó como una “persecución política” la alerta migratoria emitida este miércoles por el Gobierno de México.

A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Tamaulipas señaló no estar sorprendido de este nuevo ataque del gobierno federal.

Me entero por un comunicado de SEGOB de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al Gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores.