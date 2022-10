¡Cuida a tus mascotas! Advierten cárcel por sacrificio de animales en rituales del Día de Muertos

Activistas piden denunciar cualquier acto de sacrificio animal en ritos de día de muertos, recordando que quien cometa dicha práctica pasará hasta dos años de cárcel.



“El sacrificio de animales de cualquier especie en ritos o tradiciones no se encuentra justificada en la legislación penal, por lo que se alerta a quienes tengan dichas prácticas para que eludan ser objeto de sanciones que van de dos meses a dos años de prisión y las personas denuncien todo caso del que tengan conocimiento”, señaló la Asociación de Abogados Ambientalistas.



El presidente del organismo, Ricardo Cruz Haro, pidió a los propietarios de animales domésticos, de granja o de cualquier otro tipo, que los cuiden y eviten el riesgo de ser robados para utilizarlos en sacrificios o actos que impliquen tortura o maltrato.

Dijo que se acercan fechas como el 31 de octubre; 1 y 2 de noviembre, y es entonces cuando personas con ciertas creencias y sin sustento ideológico o religioso alguno, acostumbran usar animales como gallinas o gatos de color negro para sus fines, lo cual está penado en el Código Penal de Tamaulipas en su artículo 469.



“Quien incurra en conductas que pongan en peligro a un animal de cualquier especie que no constituya plaga ni se encuentre considerada como riesgo para la salud del hombre, que deriven en maltrato, tortura y/o provocándole la muerte, se le impondrá de dos meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa”, refiere tal artículo.



El abogado agregó que además del Código Penal, la Ley de Protección a los Animales del Estado de Tamaulipas contempla la prohibición con sanciones administrativas y no solo a gallinas y gatos sino a toda especie que no constituya plaga. “La costumbre en este aspecto no ha hecho ley, por lo tanto, no se justifica el uso de animales y delito”.

Cruz Haro mencionó que a la fecha se encuentran varias carpetas de investigación en las unidades de la Fiscalía General de Justicia tanto en Nuevo Laredo como en Tampico y Ciudad Victoria por parte de Abogados Ambientalistas, por lo que la agrupación hace el llamado para no incurrir en delitos o faltas administrativas y pide a la gente denunciar.

Con información de Milenio