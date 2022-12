¡Ay no! Aerolínea envía por error a una perrita a Arabia Saudí, viajaba a EU

Madison Miller trató por mucho tiempo diseñar un plan para hacer posible que la perra que había adoptado en Londres se mudara con ella y su esposo a Estados Unidos. Pagó miles de dólares y procuró todas las comodidades a la mascota durante el largo viaje.

Aunque todo parecía estar controlado, dio un giro imprevisible, la aerolínea mandó al animal prácticamente al otro lado del mundo.

La fecha que la familia tenía marcada en su calendario era el 1° de diciembre, día en el que partieron del aeropuerto londinense de Heathrow, en Reino Unido, a Nashville, Tennessee. Según dijeron, habían tomado un vuelo directo de British Airways, por el que pagaron un plus de 2 mil 100 dólares para trasladar a Bluebell, su labradora de cinco años de edad.

Así, se despidieron de la perrita, que debía viajar en su jaula camino a los compartimentos de carga, y abordaron. Cuando su avión aterrizó en Estados Unidos, no había rastros del animal. Los empleados de la aerolínea lucían desconcertados al intentar descifrar qué había ocurrido con la pasajera de cuatro patas.

Después de una hora de angustiosa espera, se resolvió el misterio: Bluebell se encontraba a miles de kilómetros: “Me dijeron que no estaba en Nashville y que su mejor suposición era que estaba en Arabia Saudita”, afirmó Miller al canal local WSMV. De inmediato se encendieron las alarmas de la familia y pidieron una “prueba de vida”, de manera que les enviaron una fotografía de la perra, encerrada en su jaula, en el aeropuerto de Riad.

“¿Y ahora, ¿cómo la recuperamos?”, era la pregunta que se hacían los Miller mientras su angustia escalaba. “Fue un infierno. Ella es un miembro más de la familia. No puedo expresar con palabras el horror absoluto que sentí. Me preocupaba tanto que muriera en el camino, o que no pudiera volver a encontrarla”, relató la mujer al periódico británico The Mirror. “Nos dijeron que esto no había ocurrido nunca. Ni siquiera entendemos cómo pudo pasar, porque hay muchos controles de seguridad”, añadió.