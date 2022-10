¡Ya ni llorar es bueno! Estafan a mexicanos con más de un millón de pesos para Qatar 2022

Faltando 32 días para la Copa del Mundo Qatar 2022, decenas de aficionados mexicanos han buscado en agencias de viajes paquetes para viajar y apoyar a la Selección Mexicana.

Sin embargo, hay empresarios que se aprovechan de estos momentos y los despojan de sus ahorros. Así les pasó a 50 mexicanos que fueron embaucados y despojados de millón y medio de pesos por Bernardo Benjamín Rebelo Oñate.

Uno de los afectados, Mario Urrea, decidió alzar la voz para que ninguna otra persona caiga en las redes de este estafador.

“Uno de los medios para conseguir boletos grupos si no sales sorteado es a través de grupos de Facebook o algunas redes sociales donde se intercambian o se ofrecen ciertos boletos. Hay una persona que se publicitó como Bernardo Benjamín Rebelo Oñate, quien presentó identificaciones oficiales que fueron verificados por cada uno de nosotros, e incluso mostró su registro de que se postuló como regidor de Celaya y solo los utilizó para estafarnos, confiamos en él porque hasta se presentó en persona, incluso fue a mi casa a recoger parte del dinero.

"Compré un paquete de 107 mil pesos para dos personas que incluía los tres partidos de México y hospedaje. Hace una semana me desesperé por no ver avances y cuando lo publicó en algunos grupos surgen más personas, somos más de 50 y el monto excede el millón y medio de pesos. Desafortunadamente habrá muchas personas verán su sueño truncado porque no responde y estamos aquí para que otras personas no caigan”, mencionó Mario, quien señaló que buscó este paquete en redes sociales debido a que los costos de las agencias oficiales son incosteables.

“Principalmente porque el precio es inalcanzable en las agencias, el sobre precio es alto y un par de boletos te sale en 15 mil dólares, más lo que tienes que gastar en alimentos, etc, se vuelve un viaje incosteable. Yo ya había ido a algunos Mundiales comprando en estos grupos”.