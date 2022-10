“Anda con Dios y con el diablo”: Layda Sansores difunde chats de Alito Moreno con Monreal

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, reveló las conversaciones de WhatsApp del senador de Morena Ricardo Monreal con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, durante una emisión de su programa “El Martes del Jaguar”.

La gobernadora de Campeche exhibió los chats pese a la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que es de mal gusto mostrar esas filtraciones.

Durante la emisión de su programa, Sansores mostró las capturas de pantalla de la conversación y calificó de doble agente a Ricardo Monreal.

Layda Sansores mencionó que: "Monreal anda con dios y con el diablo, ya no sé si es ángel o demonio" y deseó que Monreal vuelva a ser "el hermano" que una vez fue.

En la conversación que exhibió la gobernadora, Alito expresa su apoyo a Monreal e incluso en una ocasión le dice "tendrás mi gratitud y amistad por siempre".

Además, en la conversación se observa que líder de Morena en el Senado avisó a Alito sobre la posible filtración de información por parte de los medios de comunicación donde se hablaba de las cuentas de éste.

La gobernadora de Campeche antes de mostrar las conversaciones señaló que el destapar a Ricardo Monreal no lo hizo con mala intención: "No tengo nada en contra de él, no es nada personal"

Ante la filtración de esta conversación, el líder nacional del PRI, expresó en Twitter su apoyo a Ricardo Monreal señalando a que a Morena le faltan muchos como él.

Por último, Monreal publicó un video desde el Senado, en el que señaló que ha trabajado todo el día y que no se amedrentará.