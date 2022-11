Estefan se hace el valiente y reta a Layda Sansores a publicar más audios en su contra (VIDEO)

El diputado local, Jorge Estefan Chidiac retó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores a que difunda el resto de los audios en donde supuestamente negoció la compra de su diputación plurinominal local, tras negar los hechos.

Ante el audio escándalo en el que se vinculó al priista, este desestimó dicho material, afirmando que se trata de conversaciones editadas y actos de espionaje en contra del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, quien lo señala de haber comprado su lugar en la lista de aspirantes a un curul por la vía plurinominal.

Estefan Chidiac recordó que originalmente él había sido propuesto para ser candidato a una diputación federal, teniendo entre sus planes formar parte de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro.

Sin embargo, por instrucciones del propio Moreno Cárdenas, fue cambiado a una diputación local ya que se buscaba tener una figura de peso que fungiera como coordinador de la bancada del local.

“Necesitaba mandar una gente con mucha mayor carrera política y con mucho mayor conocimiento legislativo y que si me gustaría dejar la diputación federal para irme a una local, cosa que a mi en un principio no me pareció”, expresó.