Cárteles mexicanos dispuesto a dialogar con el gobierno federal: Espino

El empresario, Manuel Espino reveló que dos cárteles del crimen organizado en México están interesados en dialogar con el gobierno federal

Hay dos cárteles de México interesados en dialogar con el gobierno federal, reveló Manuel Espino, ex titular del Servicio de Protección Federal (SPF), durante un foro en el Senado.

Manuel Espino, empresario y ex dirigente del PAN, participó en el foro internacional “Seguridad y justicia por un México mejor”, que se realizó en el Senado de la República.

El también presidente de la organización Ruta 5, que apoya a la Cuarta Transformación y a Claudia Sheinbaum, reveló que dos cárteles del crimen organizado en México están interesados en dialogar con el gobierno.

El empresario y político de Durango dijo que la propuesta de dialogar con cárteles del crimen organizado se la dijo a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, hace tres meses.

Manuel Espino explicó que la propuesta al secretario es algo que ha resultado en otros países y en regiones como Ciudad Juárez, donde hace años acordaron con las pandillas y generar paz.

“Si nos la pasamos jugando a las guerritas, esto no va a acabar”, explicó Espino; y aseguró que estrategias como la que propone han funcionado en El Salvador y Colombia.

“La propuesta es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, no con cualquiera y que no materialice los acuerdos cualquiera, no es seguir el criterio de que el fin justifica los medios, es un criterio de segundo efecto, aceptar un mal menor que sería el dialogar con ellos y tomar en cuenta sus intereses”, dijo.