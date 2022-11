Taxista estafa a extranjeros en la TAPO, cobra 800 pesos por persona (VIDEO)

En la terminal de autobuses de la Ciudad de México de San Lázaro, un taxista se aprovechó de tres extranjeros, a quienes les cobró 2 mil 400 pesos por un viaje de tan solo cinco minutos.

A través de redes sociales denunció que tomaron un taxi en la terminal TAPO de San Lázaro en la Ciudad de México y que el conductor les exigía 800 pesos por persona y que, en total, como eran tres pasajeros, tenían que pagar 2 mil 400 pesos.

En el video se escucha al taxista exigir el pago o que, si no pagaban, se iba a regresar a la terminal TAPO.

“Si no me pagan me regreso a la terminal”.