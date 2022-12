A Ciro Gomez Leyva lo siguieron durante días: Hector de Mauleón

Luego de que se diera a conocer el atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del jueves al llegar a su domicilio, diversos colegas han denunciado la indignación de inseguridad que viven los comunicadores cada día, así como la solidaridad a Leyva.

Ante ello, el periodista Héctor de Mauleón comentó a través de su cuenta de Twitter, que fuentes cercanas a Ciro Gómez le han comentado que Leyva había sido seguido y vigilado por varios días, por lo que el punto qué eligieron los atacantes para el atentado, fue el ‘punto ideal’.

Me comentan que a Ciro lo pudieron seguir durante varios días, porque lo atacaron en el punto ideal: el menos iluminado de la calle. Que por la manera en que los tiros fueron dirigidos se trató sin duda de profesionales, y que hay imágenes de la ruta de escape de los agresores.

Posterior al ataque, Héctor señaló que Ciro logró resguardarse en una cerrada donde vive el expresidente del Senado de México, Manlio Fabio Beltrones, donde se encontraba una escolta y pidió apoyo.

Me comentan que Ciro logró resguardarse en la cerrada donde vive Manlio Fabio Beltrones, en la que había una escolta. Se cree que pudo haber dos tiradores, y que probablemente un auto le servía de “muro” a los tripulantes de la moto.

El ataque al periodista Ciro Gómez Leyva se suscitó alrededor de las 23:10 horas, a 200 metros de la casa del comunicador, donde señaló que dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon, pero gracias a que viajaba a bordo de una camioneta blindada, lo salvó de perecer en el ataque.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL