¡Que no te dé miedo comenzar de nuevo!

Si dar el primer paso para cualquier proyecto cuesta, empezar de nuevo es aún más complicado y no porque no sepas cómo hacerlo, si en teoría tienes más experiencia y has conocido mejor el mercado, sino porque es aquí donde las emociones juegan un papel apabullante.

Es muy común que los negocios no siempre salgan como los hemos planeado al cien por ciento y no porque no tengamos la capacidad de proyectar un plan viable, sino porque se involucran factores que no dependen de nosotros y que pueden, de forma radical, modificar nuestro resultado.

Temas como la propia desaceleración de la economía, una pandemia, la competencia, el precio de los insumos que dependen de los mercados mundiales, las malas prácticas o decisiones poco honestas de algún socio, el cambio en las tendencias y hábitos de consumo o temas personales que no considerabas; pueden hacer que tengas que tomar decisiones importantes, tales como reestructurar tu negocio, buscar alternativas de sobrevivencia o cerrar si ya no hay opciones más rentables.

Y es precisamente ahí donde debemos considerar muchos aspectos que nos puedan ayudar a levantarnos para evitar un descalabro que nos cueste más tiempo, dinero y esfuerzo.

Me encanta ejemplificar con temas de la vida cotidiana para que podamos comprender de forma más sencilla lo que sucede, es como cuando muy emocionado ahorras para tu primer auto; tal vez es de agencia o un semi nuevo y te lanzas a moverte por toda la ciudad.

Quizá eres de esos conductores precavidos que ha tomado clases de manejo con alguien de su familia o en alguna escuela, ha leído el instructivo, conoce a la perfección el vehículo que conduce y tiene todos sus documentos en orden; o tal vez sólo te emocionaste por lograr tener tu primer auto y sales a la vida con nada más que la ‘licencia de Dios’ sin conocer ni para qué sirven las direccionales, pero ya vas y vienes y hasta te das el lujo de subirle todo el volumen a la música y cantas con singular alegría.

Hasta ahí todo parece bien, de pronto, un día, sin que tú tuvieras la culpa, aun teniendo o no lo necesario para ser un buen conductor, tienes un accidente; uno donde pierdes tu auto e incluso dañas el auto de alguien más.

Si tenías seguro tal vez sólo debas pagar el deducible, si no, te das cuenta que el error te saldrá mucho más caro que haber previsto tener en regla todos tus papeles.

En cualquiera que sea el escenario, la experiencia puede ser similar porque, al final de cuentas, debes comenzar de nuevo, quizá te dé mucho miedo volver a conducir, pero debes hacerlo, ese momento te llenará de experiencia y más pericia.

Si no es tu vehículo tendrás que hablar con tus papás o con quien sea el dueño y asumir la responsabilidad de lo que eso significa y, al final del día tendrás que tomar decisiones para evitar que te cueste más.

Así mismo pasa con los negocios, los quiebres nos pueden suceder, o mejor dicho, nos suceden a todos en algún momento porque el mercado se mueve por personas y las personas somos factores de cambio constante, por ello debemos ser conscientes que quizá, la vida de algunos negocios deba migrar, evolucionar o morir porque de plano ya no son sostenibles.

En el momento en el que tengas que tomar esas decisiones, suéltalo y no involucres tu ego, porque hasta ‘al mejor tirador se le va la liebre’ y eso no te hace un mal emprendedor.

Los negocios tienen ciclos y es más valioso ser honestos con nosotros mismos y retomar a tiempo el rumbo, que estrellarnos fingiendo una sonrisa cuando las cosas ya no son sustentables.

Aprendamos de los errores y aventurémonos a iniciar nuevamente con la actitud de que todo será mejor, y que de nuevo seremos unos… UNIVERPRESARIOS.