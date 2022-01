¿Qué comprar y cómo comprar para resurtir inventarios?

Como no podemos tener ingresos sin ventas y no podemos vender algo si no tenemos existencia en nuestros inventarios, es necesario que pongamos mucha atención en cómo aprovechar al máximo nuestros recursos puesto que, de lo contrario, podremos tener complicaciones al quedarnos sin liquidez o comprar de más y después tener problemas al mover nuestros excedentes.

De tal manera que si tu giro comercial es venta o producción de algún artículo o brindas algún servicio que requiere de insumos para que puedas realizarlo con calidad, es necesario que analices y hagas una radiografía de lo que tienes, lo que necesitas, cotices en varios puntos y tomes decisiones.

Dentro de las estrategias que muchos mayoristas ofrecen a sus clientes está la aplicación de descuentos sobre compras, crédito o financiamiento por un periodo determinado, de tal modo que cuando tienes grandes producciones, puedes reducir costos y eso se ve reflejado en un mayor margen de utilidad; pero, cuando el escenario es distinto, debemos hacer una pausa y ver si es lo que más nos conviene.

Para empezar, cuando revisamos nuestros inventarios nos daremos cuenta de lo que nos hace falta y entonces, podremos estimar lo que debemos comprar, esto en función de una proyección de las ventas en fechas próximas, de acuerdo al histórico que se supone debemos tener.

A esta ecuación debes considerarle un rango de variación por el tema de pandemia. Luego genera una lista paralela de clientes que, o tiene tiempo que no has visitado, o bien son nuevos: trata de repartirlos por lo menos en dos o tres semanas para que, sumados a los que tienes, puedas mantener un stock en caso emergente para continuar la dinámica de ingreso constante o al alza.

Cuando ya hayas pronosticado esto, ahora es importante que veas si el descuento que te ofrece el proveedor vale la pena para que inviertas una cantidad considerable, si ese producto lo moverás fácilmente o si es sumamente necesario, si tiene una larga vida de anaquel; o bien, si vale la pena tener dinero relativamente parado en una bodega mientras que tal vez necesitas otras cosas que complementen tus cadenas de producción o de servicios.

Muchas veces, aunque el precio por menudeo es mayor o requiere un doble esfuerzo y gasto para ir a comprarlo constantemente, puede variar de precio de un pedido a otro y más, tal vez resulte una buena opción ir abasteciéndonos poco a poco para no vernos apretados o para no generar un excedente de insumos que después se nos queden, caduquen o tengamos que rematar y al final quedemos tablas o peor aún, perdamos.

Estas acciones parecen muy simples, pero pueden representar un desequilibrio en nuestros números finales y en plena cuesta, con la inflación arriba del siete por ciento e incertidumbre en el comportamiento de los mercados: no podemos arriesgarnos a pasarla mal.

Analiza qué ventajas y desventajas tiene el comprar por mayoreo o menudeo y, si eso no impacta de forma considerable tus ventas o tus utilidades, entonces aprovecha siempre los mejores precios, que casi siempre son por volumen.

Recuerda que todo debe ser planeado de manera muy puntual para que nuestras proyecciones se cumplan y no vayamos al día, puesto que ya hemos visto en todos estos meses de pandemia que aquello que no tiene un plan B o está protegido por un respaldo que mitigue el riesgo, puede complicarse o incluso, desaparecer; y hoy menos que nunca podemos permitirlo puesto que somos quienes fortalecemos y mantenemos la economía de nuestro estado o región de acción a través de nuestros negocios; porque por eso somos… UNIVERPRESARIOS.