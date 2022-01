Lalo y sus 120 días: nos queda mucho a deber a los poblanos

La inseguridad sigue a todo lo que da en la capital, los ambulantes siguen infestando el Centro Histórico y ya se atrevieron hasta a irse a plantar al Zócalo, la elección de las juntas auxiliares se le fue de las manos y hasta los morenistas le arrebataron la mayoría, su relación con el gobernador Miguel Barbosa ya no es excelente ni buena, los perfiles que eligió para las dependencias más importantes dejan mucho que desear, ya se está peleando con el Congreso local y ya hasta tuvo un subejercicio de recursos.

Eduardo Rivera ya falló con uno de sus compromisos con los poblanos de “Corregir el Rumbo” de Puebla en sus primeros 120 días de gobierno, pues no se le ven resultados y se ve que más que ejercer como alcalde, tal parece que sigue en campaña con sus giras por el municipio y no se nota ningún cambio.

La inseguridad sigue a todo lo que da en la capital, los ambulantes siguen infestando el Centro Histórico y ya se atrevieron hasta a irse a plantar al Zócalo, la elección de las juntas auxiliares se le fue de las manos y hasta los morenistas le arrebataron la mayoría, su relación con el gobernador Miguel Barbosa ya no es excelente ni buena, anda inaugurando obras que licitó Claudia Rivera, los perfiles que eligió para las dependencias más importantes han quedado mucho a deber, ya se está peleando con el Congreso y ya hasta tuvo un subejercicio de recursos.

Lo peor del arranque es su aparato burocrático con ‘sueldazos’ de 90 mil pesos mensuales como Adán Domínguez, a quien le creó un puesto que no existía como “Gerente de la ciudad”, aunque en el mismo Ayuntamiento muchos funcionarios siguen preguntándose a qué se dedica dicho personaje y cuál es su línea de acción en el gobierno de ‘Lalo’.

En el tema de seguridad la ciudad está peor que como la dejó la morenista, y no lo digo yo, ni lo dice CAMBIO; lo dicen los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI presentada en la primera semana de enero de este año: el 81.9 por ciento de los habitantes de la capital se sienten inseguros en el municipio, cuando su antecesora lo dejó en 68.8 por ciento. En 90 días empeoró la cifra, no corrigió el rumbo.

De ahí que se sigua cuestionando la designación de María del Consuelo Cruz Galindo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues no ha logrado contener la oleada de robos a todas horas y en toda la ciudad, por mencionar uno de las decenas de delitos que a diario se cometen en la ciudad.

Las elecciones de las juntas auxiliares fueron un rotundo fracaso operativo y político. Se cancelaron cinco de los 17 plebiscitos por desmanes que no pudieron controlar ni prever. Además de las 12 que sí contaron, al menos siete le fueron arrebatadas por los operadores morenistas. Hoy Morena tiene más juntas auxiliares que cuando gobernaban la capital.

Y del ambulantaje ni se diga. Se fueron del Centro Histórico la primera semana de gobierno y de ahí volvieron a regresar a las calles. Siguen igual de incontrolables que antes. Y ya hasta se atrevieron a írsele a plantar a la plancha del Zócalo y hacer doblar las manos a la SEGOM para que se retiraran.

Ahí entra otro cuestionamiento con la designación de Jorge Cruz Lepe como secretario de Gobernación. Ya tuvo dos errores garrafales con los ambulantes y las juntas auxiliares.

Su relación con el gobernador empezó siendo inmejorable y ahora se viven los peores momentos de la misma y si no, pues hay que ver las mañaneras del gobernador Barbosa donde un día sí y al otro también lanza diversas críticas al panista, aunque de manera velada, pero claras a quien las dirige.

En el manejo de los recursos también hay muchos cuestionamientos pues ya fue evidenciado un subejercicio de 480 millones de pesos en diciembre. Y eso que juraba que Claudia no le dejó ni un solo peso, pero resulta que sí y que no pudo y no supo cómo gastarlo. ¿No hasta iba a pedir un crédito para arrancar sus obras?

Y para cerrar la pinza, arrancó un pleito legal con el Congreso bajo el argumento de que estaba “defendiendo los derechos de los ciudadanos de Puebla capital”, aunque en realidad lo que quiere defender es la llegada de más recursos con el cobro del Derecho de Alumbrado Público, que sería poco más de 140 millones de pesos extras, que saldrían de los bolsillos de los poblanos.

‘Lalo’ nos quedó mucho a deber a los poblanos en su arranque, esperemos que de verdad pueda “Corregir el rumbo” en lo que resta de su trienio. Menos campaña y más chamba, alcalde.

Twitter: @hectorhugo_cruz

Mail: [email protected]