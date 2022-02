¡Controla el robo hormiga al interior de tu negocio!

Así como el gasto hormiga puede afectar severamente una economía, el robo hormiga puede acabar con grandes empresas. En los últimos años, las grandes cadenas mexicanas han llegado a reportar pérdidas de hasta 100 millones de pesos anuales, lo que representa un 30 ó 35% de las ganancias totales.

Esto es en verdad alarmante, puesto que, si bien es cierto que el robo hormiga por parte de los pseudo clientes, no se puede erradicar totalmente; por lo menos debes poner mucha atención en establecer las condiciones necesarias para poder controlar el que se puede presentar de forma interna.

Es necesario que generes el entorno perfecto para que el robo no suceda, recuerda que todo lo que no está escrito no existe y no se puede mejorar; así lo dice Harvard. Por ello asegúrate de tener indicadores que te permitan saber ¿Qué tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Dónde lo tienes? Y su comportamiento.

Esto aplica no sólo en tus inventarios de materia prima, sino también con todo lo que tengas dentro de la cadena de producción; cosas como la herramienta, maquinaria, las condiciones de las mismas, puesto que así sabrás perfectamente lo que en suma, integra tu activo fijo.

Cuando tenemos un lugar para cada cosa es mucho más rápido tener control sobre ellas, ya que rápidamente se puede percibir un faltante o un error, por ejemplo; si en tu negocio requieres herramienta, considera el colocarla en una pared o una repisa y marcar con una línea muy visible su contorno para que al finalizar la jornada, identifiques rápidamente que todo esté completo o sepas a qué turno le faltó.

Actualiza de manera periódica tus inventarios, realiza auditorías constantemente y hazle saber a todos la normatividad y las sanciones ante el incumplimiento de las reglas.

Restringe el acceso a ciertas áreas de la empresa y sólo permite el paso a personal autorizado. Cuando no se delimitan facultades, es más probable que haya confusiones y ante ello, se puede propiciar un entorno vulnerable para que se cometan fechorías.

Mantén vigilancia constante.

No importa si es un espacio pequeño o tienes pocas cosas, coloca cámaras de seguridad o bien, mantén vigilados los espacios para evitar que se susciten inconvenientes.

Se ejemplar con las sanciones, puesto que eso quedará de antecedente para que no se repita con algunos otros trabajadores; recuerda que, ante la impunidad, es mucho más fácil burlar las reglas.

Cuando implementes una nueva medida y te funcione, asegúrate de integrarla rápidamente a tus manuales para que puedas reforzar tus medidas de control.

Habla constantemente con tu equipo de trabajo sobre los beneficios que trae consigo el tener buenas prácticas, lo costoso que puede salir el robo o desperdicio de materiales en los procesos y al final, lo que se puede mejorar si entre todos colaboran.

Con estos tips, espero que tus resultados sean mucho más eficientes y el control de tu patrimonio sea mayor y puedas consolidar un gran cerco ante la fuga de capital.

Recuerda que aquí te compartimos información que puede ayudar a que todos seamos… UNIVERPRESARIOS.