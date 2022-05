Adiós, Ceci…

Este es un pequeño homenaje a mi amiga.

Conocí a ‘Ceci’ Monzón hace algunos años. Recuerdo perfecto que hablamos por primera vez saliendo de una reunión de Kybernus en el Tecnológico de Monterrey.

Abierta siempre, me incluyó al grupo y por primera vez me hizo parte de él. Después de eso compartimos 33 Mujeres, la primera generación de este gran proyecto de otra gran activista, Edurne Ochoa.

Ahí nos hicimos más cercanas.

Antes de aquella primera vez que hablamos, ya había escuchado de Cecilia Monzón, ya la había visto en periódicos y escuchado en la radio. Ya la admiraba, pero no tenía la fortuna de decirme su amiga.

De ahí empezamos a enumerar muchas historias juntas, incontables sobremesas hablando del reto de la crianza solas, de nuestras malas elecciones, de padres que no se hacían responsables, de “chismes”, de grilla, de sus locuras porque era de esas locas que este mundo necesita, de todos los temas. Éramos amigas.

‘Ceci’ era una abogada extraordinaria, una especialista, y sobretodo, era solidaria siempre con las mujeres. Odiaba la injusticia y luchaba contra ella.

Tenía una risa única, inundaba todos los lugares. Amaba la fiesta, cantaba con enjundia y bien entonada, amaba la vida. Era una madre extraordinaria que rompía paradigmas, siempre preocupada y ocupada.

Luchó hasta el último día defendiendo los derechos de su hijo, luchando contra un padre ausente que la hizo pasar todo tipo de problemas como ser señalada y en ocasiones humillada, pero nunca la hicieron sentir menos porque siempre supo quién era y cuánto valía.

Me duele su partida, me duele que le hayan arrebatado la vida de una manera tan cobarde. Me duele que nos falta una amiga, una luchadora, una activista, pero, sobre todo una hija, una hermana y la mamá de un bebé que no podrá crecer acompañado de la gran mujer que escogió como madre, pero sabrá por todos quienes amamos a ‘Ceci’ quién era.

Estaremos pendientes, exigentes de justicia.

Confío plenamente en las palabras dichas por el gobernador y sé que el caso no quedará impune.

Abrazo con cariño a su familia, a su compañero de vida, a sus amigas, a sus hermanas de lucha, a todos a quienes iluminó con su paso por este mundo. Vivirá siempre en nosotras, en nosotros. Extrañaré nuestras pláticas, sus notas de voz que eran larguísimas y que siempre le reclamaba me mandara, su cabellera rojiza que era la más temida de cualquier Ministerio Público, esos ojos de gato que expresaban todo, sus cantos de banda, gusto musical que siempre compartimos, su causa y su lucha tan congruente siempre.

Hicieron que te fueras muy pronto Monzón, pero vivirás aquí y será ejemplo de mujeres y niñas y para quienes te queremos seguirás en nuestro corazón.

Nos volveremos a encontrar, Monzón. Vuela alto, como sólo tú sabías hacerlo.