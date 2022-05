Los factores para el 2024

Las preferencias electorales se moverán, por un lado, de acuerdo a las alianzas partidistas que se conformen, en caso que se mantengan las alianzas que se han presentado en las últimas elecciones estatales y federales, las preferencias plantearían una contienda más cerrada, sin que sea la suma exacta de las preferencias individuales de los partidos al conformar las alianzas, la intención de voto hacia el PAN-PRI-PRD crecería a 32 %, la de Morena-PT-PVEM a 42 % y MC se mantendría en 5 % y un 21 % que no declara en este momento.

Las recientes encuestas nacionales publicadas le dan una cómoda ventaja a Morena rumbo a la elección presidencial de 2024. Por citar un ejemplo, la reciente encuesta de Buendía & Márquez publicada por El Universal el 26 de mayo reporta una preferencia a favor de Morena del 36 % contra 15 % del PAN y PRI respectivamente, 5 % de MC, 3 % del PT y PVEM respectivamente, 2 % del PRD y 21 % que no manifiesta preferencia alguna.

Las preferencias electorales se moverán, por un lado, de acuerdo a las alianzas partidistas que se conformen, en caso que se mantengan las alianzas que se han presentado en las últimas elecciones estatales y federales, las preferencias plantearían una contienda más cerrada, sin que sea la suma exacta de las preferencias individuales de los partidos al conformar las alianzas, la intención de voto hacia el PAN-PRI-PRD crecería a 32 %, la de Morena-PT-PVEM a 42 % y MC se mantendría en 5 % y un 21 % que no declara en este momento. Este segmento que no manifiesta su preferencia es muy importante, pues son los que van decidiendo sus preferencias de acuerdo a los candidatos. Viéndolo de esta forma, el escenario es favorable a Morena pero no está ganado de antemano, dependerá de la definición de quiénes sean los abanderados de los diversos partidos en competencia, que presentan algunas interrogantes que discuto a continuación.

Claudia Sheinbaum y el síndrome Margarita Zavala

En diversos momentos el presidente López Obrador ha dado muestras de que sus afectos y preferencias personales están con la hoy jefa de gobierno. Además, el afecto presidencial se sustenta con el posicionamiento que registra la jefa de gobierno en las encuestas nacionales que se han publicado. En la encuesta referida de El Universal, Claudia Sheinbaum registra un 30 % de opiniones positivas, sólo superada por Marcelo Ebrard que registra 33% y Luis Donaldo Colosio con 39%.

La duda es si el posicionamiento de Sheinbaum se mantendrá una vez que sea candidata de Morena-PT-PVEM, o le pasará lo mismo que a Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota, que en encuestas pre-electorales desatacaban por su posicionamiento, pero ya en una candidatura formal se esfumaba su buena imagen.

No es menor este asunto, los que deciden las candidaturas en Morena tendrán que valorar este factor. A pesar de que la narrativa de equidad de género ha ganado espacios importantes en nuestra cultura política, sigue prevaleciendo una cultura machista, que en espacios públicos a la vista de todos se manifiesta a favor de las mujeres, pero en las conductas personales no sujetas al escrutinio público se expresan contrarias a la equidad de género, como es el caso del acto de votar.

El factor Luis Donaldo Colosio

Lo más difícil de una candidatura es construir una narrativa propia que le permita a un personaje presentarse como una opción atractiva para el elector. Luis Donaldo Colosio ya la tiene, el elector ve en él una opción de cambio para el país, por llevar el legado de cambio que enarboló su padre, que para los electores mexicanos representó el candidato que quiso cambiar a México pero no lo dejaron y lo asesinaron por esta razón. El alcalde de Monterrey tiene ese legado, para electores al igual que su papá quiere hacer un verdadero cambio en el país.

Eso explica por qué Colosio registra un 39 % de opiniones positivas sin haber recorrido más que la ciudad de Monterrey. Sin embargo, con esos números, y ante la falta de una candidatura atractiva en el PAN-PRI-PRD, Movimiento Ciudadano obtendría los suficientes votos para ubicarse como la segunda fuerza electoral del país en 2024, superada sólo por Morena.

Pero eso no es todo, la candidatura de Luis Donaldo Colosio tendría aún mayor repercusión si encabezara una alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, en esta situación la contienda sería aún más cerrada entre los abanderados de la hipotética alianza del PAN-MC y la de Morena-PT-PVEM, relegando en un lejano tercer lugar al PRI-PRD.

Cisma en Morena

Por último, otro factor que cambiaría el escenario en el 2024 sería un quiebre dentro de las filas de Morena: imagine que la alianza Morena-PT-PVEM decide llevar como candidata a Claudia Sheinbaum, situación que generará desazón entre los cuadros que no fueron favorecidos, específicamente Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, quienes en un escenario de inconformidad deciden salir de las filas morenista, y ante la falta de perfiles fuertes en la alianza opositora del PAN-PRI-PRD llegan a un acuerdo para volverse candidatos de esta fuerza política en la presidencia de la república y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En este contexto los resultados de la elección no son previsibles en este momento, pero seguro que no serían tan favorables como son este momento para Morena y sus aliados.

Como se puede ver falta mucha historia por escribir en la elección de 2024, y dependerá de la ocurrencia o no de los tres factores anteriormente discutidos para definir quién será el próximo presidente o presidenta de la república.