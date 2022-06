Mujeres y jóvenes, los votos que definirán la elección del 2024

Hasta el mes de marzo del presente año la lista nominal del estado de Puebla tiene 4 millones 727 mil 379 electores, lo que la hace la quinta entidad por su densidad electoral, sólo superada por el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz. Estas cinco entidades tienen el 39.4% de la lista nominal del país, y aunque estamos a 2 años de la elección, estas cifras no variarán significativamente.

La contienda por la gubernatura reviste vital importancia en el escenario nacional, pues puede inclinar la balanza en la elección presidencial, al menos en una elección competida, que, aunque los momios favorecen a Morena, un cisma en este instituto político, una crisis económica o la conformación de una alianza opositora podrían configurar una elección presidencial definida por diferencias de un dígito.

En el estado de Puebla, conformado por 217 municipios, el 60% de la lista nominal se concentra en tan sólo 21 municipios, cuyo peso es fundamental para aquellos partidos y aspirantes que buscan acceder a Casa Puebla en la elección del 2024. Entre los que destacan Puebla, Tehuacán, San Martín, las dos Cholulas, Atlixco, Cuautlancingo, Amozoc, Huauchinango, Teziutlán, Huejotzingo y Zacatlán, que en su conjunto agrupan el 50% de electores de la entidad poblana.

Estos municipios no sólo son importantes en términos electorales, que se manifiestan en las urnas el día de la elección, sino también porque éstos son el espacio para que aquellos que quieren competir construyan su posicionamiento, es decir, sean conocidos con temas favorables a su imagen y se pueda documentar empíricamente a través de las encuestas, porque si no se plasma en porcentajes de conocimientos y de potencial de voto, los esfuerzos que se hagan no tienen relevancia electoral.

Por sus características demográficas, la lista nominal del estado está conformada por un 52% de mujeres y un 48% por hombres, se puede establecer que tiene una composición balanceada por sexo, prácticamente representan el mismo porcentaje hombres y mujeres.

La diferencia se da en el grado de involucramiento y el peso que tienen a la hora de decidir el voto, y esto no es un asunto de números, cualitativamente las mujeres tienen un mayor involucramiento en los asuntos políticos, ellas valoran la viabilidad y conveniencia de las propuestas que hacen aquellos que buscan los distintos cargos públicos, pero, especialmente son las que definen el grado de confiabilidad de los competidores, es decir, sus opiniones son importantes en sus respectivos círculos de influencia a la hora de definir quién les inspira más confianza.

También los perfiles de edad son relevantes. Por un lado, el peso de cada rango de edad en la lista nominal en general, en donde los jóvenes siguen teniendo el mayor porcentaje de representación. Un 23.8% tiene entre 20 y 29 años de edad, y un 21% entre 30 y 39 años, ambos representan alrededor del 45% de la lista nominal del estado de Puebla, es decir 5 de cada 10 votos provendrán de electores en estos rangos de edad.

La diferencia más importante entre las edades tiene lugar en los perfiles de necesidades que comparten entre los miembros de un mismo grupo de edad y que los diferencia con otros grupos. Es decir, hay temas que los une por compartir el mismo tipo de preocupaciones, necesidades e historias que cotidianamente expresan entre los miembros de la misma clase etaria, pero que también los diferencia de otros rangos de edad, creando diversas identidades que se expresan el día de la elección en votos hacia aquellas opciones que responden mejor a sus necesidades.

Puebla es el quinto estado por su peso electoral, dentro del cual 12 de los 217 municipios originarán 5 de cada 10 votos que definirán al próximo presidente de la república y gobernador del estado. Los aspirantes y partidos que busquen ganar dichas elecciones en la entidad poblana deberán generar una propuesta especial a las necesidades de mujeres y jóvenes, cuyas preocupaciones serán los principales asuntos que se discutirán a la hora de decidir el voto en el proceso electoral del 2024.