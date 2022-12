En 2023 arrancará proceso de selección de candidatos morenistas para 2024: Olga Romero

El próximo año arrancarán las asambleas para definir a los perfiles de Morena que representarán al partido las elecciones en Puebla del 2024 y serán seleccionados por medio de encuestas a las que se convocará a los Comités Seccionales y Municipales, consejeros estatales y al CEE de la fuerza política obradorista, adelantó la dirigente Olga Romero Garci-Crespo.

En entrevista, la dirigente estatal dijo que ya se debe estar contemplando el proyecto político que van a tener de cara a las elecciones del 2024 en Puebla, y este sea cual sea el modo de selección del candidato, será de la mano del pueblo y éste tendrá un lugar importante en la designación de los abanderados de Morena para los cargos de representación.

En este sentido, afirmó que se acatarán los estatutos del partido, el cual además de que contempla la participación ciudadana en la designación de los hombres y las mujeres que representarán a Morena, esta elección se llevará a cabo en asambleas que reunirán a militantes del partido como integrantes de Comités Municipales, así como los consejeros estatales que fueron elegidos el pasado julio, así como los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal que fueron designados en agosto.



“Creo que es el momento de hacer las cosas efectivamente como está marcado en nuestro estatuto porque son nuestros ideales, que el pueblo tenga que ser el que decida porque así lo vamos a hacer; lo vamos a hacer por encuesta o se va a hacer por sorteo, pero va a ser el pueblo quien lo elija”, indicó la morenista.



Sin embargo, reconoció que por el momento no se tiene una fecha contemplada para crear este proyecto ni mucho menos las asambleas del partido, no obstante, sí dejó en claro que ya no hay tiempo qué perder en este aspecto y que una vez que inicien las actividades del partido después de las fiestas decembrinas se van a abocar a gestionar lo necesario para el 2024.



“El próximo año van a empezar, pero tenemos que esperar a que el proceso lo dé inició el Comité Ejecutivo Nacional y a partir de ahí se dará cuenta de lo que necesitaremos y se empezará a ver qué perfiles se requerirán para que Morena salga bien preparado en la contienda electoral del 2024”, dijo.



Cabe destacar que en 2024 se vivirá una gran votación electoral en el país, pues no sólo se renovará la gubernatura de Puebla, sino que también se elegirán diputados locales y federales, presidencias municipales, como la de la capital poblana; así como la renovación del presidente de México.