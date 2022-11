Carvajal se destapa para la alcaldía de Puebla; realizará encuestas para medir su aprobación (VIDEO)

El diputado federal Alejandro Carvajal alzó la mano para representar a Morena en la contienda electoral por la alcaldía de Puebla en 2024, toda vez que espera obtener el apoyo ciudadano a partir de encuestas que realizarán en abril del 2023.

En rueda de prensa, el morenista en San Lázaro reconoció que tiene interés en contender por la alcaldía de la capital poblana, y buscará concretar la aprobación de la gente a través de consultas ciudadanas; aunque también reconoció que hace falta tiempo para el 2024, pero continúa preparándose.



A la vez mencionó que pondrá todo su empeño en ser el abanderado para representar al partido obradorista en las boletas por la presidencia municipal en 2024, pero si por alguna razón no fuese el elegido, no tendría problema en apoyar a su compañero o compañera militante que sea el candidato siempre y cuando hay emanado de Morena y no tenga vínculos con la derecha política.



“En el mes de abril o mayo del próximo año voy a realizar una encuesta y la voy a mostrar públicamente y si tengo los números suficientes para competir lo voy a hacer, y si no ayudaré al que le toque representar, siempre y cuando pertenezca a la izquierda, sea un académico o de Morena; no voy a apoyar a alguien de derecha”, señaló.



Sin embargo, reiteró que tiene presencia importante en Puebla capital, pero buscará concretar su popularidad con las encuestas que realizará el próximo año; además, destacó que estas encuestas buscan ser lo más profesionales posible y sin que estén mediadas por intereses económicos y políticos.



“Queremos renovar la política y sí vamos a participar con un bloque muy grande de gente del partido y vamos a definir el próximo año. Pero créanme en que si soy competitivo me verán en la boleta y yo no me voy de Morena. Si la sociedad lo quiere pues vamos a echarle durísimo a la contienda porque hemos trabajado durísimo”, dijo Carvajal Hidalgo.



La misión policíaca del alcalde Eduardo Rivera es criminalizar a los pobres: Carvajal

En otro tema, Carvajal afirmó que la administración de Eduardo Rivera se ha encargado de criminalizar a franeleros y ambulantes en el Centro Histórico, lo que se ha reflejado en un mayor número de denuncias a través de redes sociales sobre brutalidad policial en la capital.