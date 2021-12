Dos noticias que ayer cimbraron a México

Los sociólogos, teólogos y psicólogos seguramente estudiarán este fenómeno para dar una respuesta aceptable. Mientras tanto, todos hemos sido testigos de algo que, hasta donde sabemos, no había ocurrido antes.

Los mexicanos estamos acostumbrados a ver el 12 de diciembre a enormes multitudes caminando por carreteras y autopistas para llegar a la Basílica de Guadalupe a rendir homenaje a la virgen, considerada la reina de México y emperatriz de América.

Las caminatas o peregrinaciones inician con varios días de anticipación y el 12 concluyen las marchas más importantes procedentes de estados como Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, etcétera.

Miles de peregrinos llenan el enorme atrio de la Villa, acampan y duermen.

Lo de ayer fue completamente distinto. La Basílica estuvo casi desierta.

Hubo peregrinos, pero ni de cerca alcanzaron el número de otros tiempos.

Los peregrinos llegan al templo más visitado de América Latina por millones, para pedir un favor a la virgen o para agradecer algún bien ya recibido.

Lo de ayer fue inédito, como si de repente se hubiera perdido la fe o no hubiera nada que agradecer.

Para muchos, la pandemia y su agravamiento reciente fue la culpable de este fenómeno; consideran que la nueva cepa que se descubrió en Sudáfrica fue la que causó la poca afluencia a la Basílica guadalupana. Pero es raro que en los momentos de mayor necesidad del pueblo humilde de nuestro país y de países devotos, que también son fieles a la Morena del Tepeyac, se enfríen los ánimos como nunca había ocurrido.

VICENTE FERNANDEZ UNO DE LOS CANTANTES DEL GÉNERO RANCHERO, que junto con Jorge Negrete, Pedro Infante, Luis Aguilar y Javier Solís fueron verdaderos ídolos del pueblo, falleció la madrugada de ayer a los 81 años de edad.

Eso nos hizo recordar una plática de 15 minutos que tuvimos el señor Fernández y este columnista, una plática no planeada y ni siquiera imaginada.

Si recordamos, fue en abril o mayo de finales de los noventa. Estaba la Feria de Puebla con motivo del aniversario de la Batalla de Loreto y Guadalupe entre los ejércitos mexicano y francés.

Esa feria incluía peleas de gallos, un espectáculo indispensable para cualquier feria que se respete, y el empresario gallero era el señor Erasmo Morales, ya fallecido.

Yo estaba al frente del Diario Cambio y el señor Morales me había citado a desayunar en un lujoso hotel para tratar el asunto de la publicidad de los gallos.

Apenas estábamos en los preámbulos: Don Erasmo me preguntaba que si yo era familiar, pues tenía los mismos apellidos del presidente del comité de la feria de Chilpancingo, capital de mi estado y le dije que era mi hermano. Y cuando me decía que si podía recomendarlo para hacerse cargo allá del espectáculo de los gallos, llegó Vicente Fernández, que después de presentarme con él, lo invitó a sentarse.

Apenas empezábamos a platicar los tres, cuando un empleado del hotel llegó para informar que el señor Morales tenía una llamada telefónica. Don Erasmo se paró de inmediato y dijo, ahorita regreso, y nos dejó solos, al gran cantante fallecido ayer y a este columnista.

VICENTE FERNANDEZ ERA UN HOMBRE SENCILLO y empezamos a platicar sin mayor problema. Recordé que había leído que en una gira por España él había tenido un gran éxito y le pregunte sus impresiones de esa gira.

Su respuesta fue inesperada: “No lo va a creer, pero lo que más me impresionó fue ver la pobreza de ese pueblo que yo me imaginaba distinto, pues fue dueño de América y no. La gente de allá, sobre todo en la provincia, es muy pobre y se ve que sufre mucho.

Bueno, comenté, en México también tenemos mucha pobreza.

“Claro que sí, pero no sé por qué la pobreza de los españoles me impresionó más, tal vez por lo que le dije, yo tenía otra idea de ese pueblo”

Ya se había muerto Franco unos años atrás y el franquismo, un gobierno fascista de ultraderecha, por supuesto que no tuvo políticas de desarrollo social.

Pasaba una señora que al ver al famoso cantante le dijo con alegría: “Don Vicente, usted es el ídolo de una de mis hijas y no me va a creer que lo vi; deme un autógrafo para ella”. “Cómo no señora”, le respondió con un tonito de ranchero jalisciense.

“Anoche vimos en la televisión una película suya, que no me acuerdo como se llamó…”

“Se llamó El Jugador, señora”, respondió.

En ese momento regresó el señor Morales, la señora se despidió y le agradeció el autógrafo. Luego Don Erasmo invitó a desayunar a Vicente y él agradeció, pero dijo que ya lo había hecho. Se citaron para hablar más tarde de algún asunto.

Se despidió de mí muy atento y me dijo: “a ver qué día platicamos sobre lo que vi en España”.

Nunca lo volví a ver.

AHORA RESULTA QUE TODOS LOS PARTIDOS QUIEREN diálogo con el Gobierno federal.

El PAN fue el primero, el PRI ya espera su turno y el PRD también espera el suyo, pero lo condiciona: sí dialogamos, pero primero libera a nuestros presos políticos, principalmente a Rogelio Franco Castán, dice muy ‘gallito’ el dirigente nacional perredista, Don Jesús Zambrano, como si el PRD fuera un partido fuerte y bien organizado,.

Ya se inició el diálogo con empresarios nacionales y la Coparmex, que fue dueña de la franquicia panista durante algún tiempo, ya convocó a todos los empresarios mexicanos a organizarse en torno del Sindicato Patronal para defender sus derechos. Parece que ese fue un organismo patronal, no invitado.

CONCLUYÓ LA XXXIII ASAMBLEA NACIONAL DEL PRI con un reconocimiento al papel que dentro del partido tricolor tuvo el asesinado candidato presidencial, hace 27 años, Luis Donaldo Colosio.

El dirigente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, ‘Alito’, dijo que sacrificó su vida en la contienda democrática. Afirmó que desde su muerte el país no ha sido el mismo. Ni es, ni volverá a ser el mismo, señaló.

Esas palabras del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional se pronunciaron luego de que el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial sacrificado, dijera que el PRI ha ultrajado el nombre de su padre para beneficios electorales y políticos.

Colosio Rojas alcanzó la presidencia municipal de Monterrey por el partido Movimiento Ciudadano.