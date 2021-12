Un recuerdo de hace tres años

Hace tres años, CAMBIO cumplía 40 y para celebrarlo hubo una cena a la que asistió la primera gobernadora que ha habido en la historia de la entidad, Doña Erika Alonso, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.



Era la primera vez que hablaba con ella, pues tenía escasos dos meses de haber tomado posesión.



Me simpatizó desde el momento en que entramos en contacto: era amable, muy atenta y se notaba que tenía carácter alegre y festivo.



Empezamos a platicar de cualquier cosa y cuando la plática entró al tema de cómo surgió CAMBIO nos pusieron un pastel en la mesa, con una vela sobre el número 40 que yo tenía que apagar.

De un soplón la apagué, pero volvió a encenderse, yo dije “y ¿Ahora?” y ella me respondió: “No se preocupe, yo le ayudo” y entre los dos apagamos nuevamente la vela. Entre risas y aplausos la fiesta continuó.



Hubo algún otro intercambio de palabras, ella estuvo saludando a las personas ahí presentes y cuando ya se iba me vio; estaba retirado de donde ella se encontraba y a toda prisa se acercó a mí, para despedirse con amabilidad y decirme que pronto me invitaría a tomar café para continuar la charla. Me abrazó deseándome a mi familia y a mí, felices fiestas y un año lleno de éxitos y de salud.

DOS DIAS DESPUES LA PRIMERA GOBERNADORA DE la entidad, surgida del Partido Acción Nacional, estaba muerta. Falleció en un accidente aéreo (‘helicopterazo’) junto con su esposo, el ex gobernador y ya entonces senador de la República, Rafael Moreno Valle Rosas.



Los dirigentes nacionales y locales del PAN quisieron aprovechar para fines políticos el accidente, pero todo quedó aclarado en unos meses. Fue accidente.



En cosa de momentos las expectativas que tenían grupos políticos y ciudadanos con la primera mujer de la historia al frente del Poder Ejecutivo de la entidad, se vinieron abajo. Cambió la vida de la entidad en unos cuantos días: hubo un gobernador provisional, el Congreso eligió a un gobernante provisional, que resultó ser un experimentado político poblano que había sido todo, durante su carrera política, menos gobernador y lo fue por cuatro meses, con lo que culminó su carrera.



Se convocó a nuevas elecciones y el resultado favoreció al candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, que es quien gobierna actualmente a Puebla.



El grupo morenovallista desapareció del panorama político poblano y el partido Compromiso Por Puebla, también formado por el gobernador fallecido, perdió su registro en las elecciones de junio pasado por no haber alcanzado el tres por ciento de la votación.



TODO ESO AUNADO A LA PANDEMIA DEL COVID-19, ha contribuido a que muchas personas consideren que el tiempo se ha ido como agua entre las manos.



El gran número de fallecimientos de personas conocidas, muchas cercanas a nosotros, también ha hecho sentir que estos últimos años han sido fatales.



Pero no hay que desesperarse. Vendrán tiempos mejores y ya se está sintiendo una recuperación económica y social, y eso es bueno. Así es que a levantar el ánimo, que el 2022 sea el inicio de una nueva etapa para Puebla, para México y para el mundo, en la que haya bienestar para todos. Es lo que deseamos a todos nuestros lectores.