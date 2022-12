CAMBIO cumple 44 años de vida

Fue el 22 de diciembre, víspera de Navidad, cuando por primera vez se publicó el diario matutino CAMBIO. Corría el año de 1978, gobernaba al país José López Portillo y era gobernador del Estado, el doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara.

El Movimiento de Reforma Universitaria, que se inició en 1961, había concluido con el triunfo de la izquierda capitaneada por el ingeniero Luis Rivera Terrazas. Ese movimiento que sacudió a Puebla durante varios años concluyó en 1972 con la toma de posesión como rector de la UAP, del químico Sergio Flores, que abiertamente dijo en el discurso de su toma de protesta ante el Consejo Universitario, que era miembro del Partido Comunista Mexicano.

Lo que había sido en sus inicios un movimiento liberal, que luchó por desplazar a la extrema derecha del Control de la Máxima Casa de Estudios del Estado, única universidad que había entonces en la entidad, se convirtió en un triunfo del incipiente Partido Comunista Mexicano, por los errores y la intransigencia de la derecha local, que desde un principio empezó a señalar a los rebeldes liberales, catedráticos y alumnos, como comunistas, logrando que el movimiento se volviera realmente comunista y que con ese sello llegara al poder dentro de la institución.

Los liberales se fueron esfumando poco a poco para evitar los continuos ataques de la derecha y dejaron libre el camino a los muchachos, cada día más numerosos, que eran captados por el grupo de 15 o 20 miembros que eran educados políticamente por el ingeniero Terrazas y sus más allegados colaboradores, como el nuevo rector, el maestro Alfonso Vélez Pliego, Luis Ortega, Enrique Cabrera y el arquitecto Joel Arriaga, entre otros.

La Iglesia Católica, que tenía incrustados en el gobierno universitario a distinguidos miembros de organizaciones religiosas, como los Caballeros de Colón, logró prolongar el conflicto hasta varios años después del triunfo de los comunistas y en 1978, la lucha soterrada contra la Universidad Autónoma de Puebla, continuaba.

Reporteros de Novedades de Puebla, fundan Diario CAMBIO

Los medios de difusión, diarios y noticieros radiofónicos, boicoteaban toda la información procedente de la UAP. Para ellos la UAP había dejado de existir.

El diario Novedades de Puebla, dependiente del diario Novedades de México, de la familia O'Farrill, cerró sus puertas en junio de ese año, por problemas internos y todo el personal que ahí laboraba, entre ellos este reportero, fue despedido.

Los compañeros, reporteros y fotógrafos, estaban desconcertados. Yo en lo personal, no lo estaba, tenía un proyecto, crear un nuevo diario con el sistema de impresión antiguo, como se imprimían casi todos los periódicos de provincia, con linotipos y prensa plana. El offset apenas empezaba.

El Heraldo de México, de la familia Alarcón, también poblana como los O'Farril, era el único que se imprimía en México en ese sistema y su diario poblano El Heraldo de México en Puebla, nacido un año antes que Novedades de Puebla.

Hablé con los compañeros despedidos como yo, les propuse que se unieran al proyecto que tenía de formar una cooperativa, como era la que editaba el diario local La Opinión y fueron varios los que aceptaron.

¿Cómo nació Diario CAMBIO?

El problema eran los recursos económicos que no teníamos. Nuestras liquidaciones habían sido ilegales e injustas y todos necesitábamos dinero para sobrevivir. Solo pudimos aportar 6 mil pesos cada uno, lo cual no alcanzaba para nada.

Pedí hablar con el gobernador, doctor Toxqui, a quien conocía de varios años atrás, pues cuando decidí dejar la carrera de Abogado que cursaba en la UAP, ya había tenido en los diarios donde trabajé, las fuentes políticas y ahí conocí y cultivé amistad con varios políticos importantes de la época.

Le pedí a mi amigo el licenciado Marco Antonio Rojas Flores, que me consiguiera la entrevista con el gobernador, para agradecerle su invitación a que me incorporara al equipo de prensa del gobierno, la cual no acepté. Al día siguiente recibí una llamada telefónica de la oficina del gobernador, citándome a las 13:00 horas para platicar con el mandatario.

Fui puntual a la cita y en un pequeño despacho que dentro de su oficina tenía me recibió con el reclamo: “de modo que no quiere usted trabajar con nosotros”, me dijo. Yo le expliqué los motivos, le hablé del proyecto y del atorón que teníamos de inicio por la cuestión económica.



“Nosotros podríamos ayudarle de la siguiente forma: el gobierno tiene suscritos convenios de publicidad con los diferentes medios de comunicación, qué le parece que firmemos uno y se lo pagamos por adelantado y ya usted nos va ayudando con la publicidad del gobierno”.



El doctor es un genio, pensé y acepté de inmediato.

22 de diciembre de 1978, nace Diario CAMBIO

Y así empezamos a trabajar y nos decidimos a salir el 22 de diciembre de 1978, el peor día para iniciar una publicación. Todo mundo anda ocupado en otras cosas, incluso es una época en que baja el consumo de periódicos ya plenamente establecidos, pero bueno, ya habían pasado seis meses del cierre de Novedades y estábamos desesperados.

Empezamos a hacer las gestiones para registrar la cooperativa. Teníamos que hacer viajes frecuentes a la ciudad de México y siempre había pretextos para no darnos el registro.

Muchos compañeros empezaron a renunciar y finalmente nos quedamos el compañero Jesús Rivera, que estudiaba Medicina y yo, que estudiaba leyes. Como alumnos de la UAP en pleno conflicto, conocíamos por dentro la situación y decidimos abrirnos a todos los grupos universitarios destinando dos planas diarias para que, en artículos de los jefes de los grupos existentes, se expresaran sin taxativas y nos dio estupendos resultados.

Diario CAMBIO, lectura obligada

En el libro de Efemérides, editado el año pasado por la Secretaría de Cultura, se lee: “El 22 de diciembre de 1978 se publicó por primera vez la edición del diario Cambio, que era lectura obligada para catedráticos y alumnos de la institución, pues escribían los dirigentes de las diferentes corrientes políticas.



“Los agentes que la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, tenían la obligación de enviar CAMBIO diariamente”.



En Semana Santa no lo hicieron y el reclamo de los funcionarios encargados de esto fue tal, que llegaron a la redacción los agentes para preguntarnos por qué no estaba el diario en los puestos y les dijimos que estábamos de vacaciones y la respuesta de México fue: ‘ningún periódico sale de vacaciones’”. “Pero nosotros sí”, dijimos y además, también saldremos en otro periodo por Navidad.

Una obra editada por la UAP, denominada Sucesión Rectoral y Crisis en la Izquierda de tres gruesos tomos, publica los artículos sobre este proceso y en casi un noventa por ciento, proceden del Diario CAMBIO.

Lo que viene…

Cuando ya estaba Vicente Fox en el poder, llegaron a nuestras oficinas en el centro histórico, como cinco señores con portafolio, vistiendo traje y corbata. Les pregunté que deseaban y su respuesta fue: “Venimos a investigar cómo funciona su cooperativa”. ¿Cuál cooperativa? Preguntamos ...Y les tuvimos que explicar que el excesivo burocratismo nos impidió formarla. Movieron la cabeza y salieron.

Para entrar al sistema offset, tuvimos que convertirnos en sociedad anónima y quedarnos, el compañero Rivera y este servidor, como socios de la empresa que pronto volverá a editar el diario impreso, que se volvió digital por la pandemia de Covid, pero que está por volver muy pronto.