Estatuas de poblanos célebres costaron un dineral

Nos informan que siete estatuas de poblanos célebres, según el criterio del gobierno panista municipal, que están colocadas sobre la avenida 5 de mayo, tuvieron un costo de 37 millones de pesos, algo que a muchos parece excesivo, pues consideran que bien pagadas costarían unos 2 millones.

La característica de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional es hacer obras costosas sin ninguna repercusión social, o sea, sin ningún beneficio para la población. El primer gobierno estatal panista que tuvo Puebla construyó con un costo de 7 mil millones de pesos un Centro Integral de Servicios que tiene además un costo de mantenimiento millonario, sin que hubiera necesidad de hacer esa construcción, toda vez que el gobierno estatal podría disponer de amplios espacios en el centro, en edificios de su propiedad, para oficinas de diversas dependencias.

Construyó un Museo Internacional del Barroco por otros 7 mil millones, museo que muy pocos visitan y que realmente no beneficia ni a la industria turística, aunque esa fue la intención del gobernante; hizo ciclopistas con costo de más de 600 millones que nadie utiliza; puso rejas a parques y jardines muy costosas, una rueda de la fortuna que está parada desde hace tiempo porque no hay refacciones para echarla a andar y sólo sirve para tomarle fotos; en fin, un gobierno derrochador con un pueblo pobre, con numerosos problemas que merecen atención inmediata y que no la tienen.

‘LALO’ RIVERA, EL ALCALDE REELECTO, NO APRENDIÓ nada de lo que no debe hacer del gobernante que no sólo lo ignoró durante todo su primer mandato, sino que estuvo a punto de meterlo a la cárcel.

Quería que los ciudadanos pagaran el alumbrado público pero ya no será posible por rechazo de la ciudadanía; pretende la colocación de parquímetros en el Centro Histórico a lo que se oponen los dueños de los estacionamientos públicos, pues eso les haría una competencia que les resultaría ruinosa aun cuando ellos pagan impuestos al erario municipal. En fin, don ‘Lalo’ es un panista clásico: sólo sabe gobernar para una clase minoritaria y se olvida de las clases populares que son la mayoría de la población.

SE DICE QUE ACCIÓN NACIONAL NO TIENE PROYECTO de gobierno ni para Puebla ni para México, lo cual no es cierto. Sí lo tiene y lo expuso al final de los años ochenta, después de la nacionalización de la banca por José López Portillo cuando se fundó la agrupación política denominada DHIAC un 24 de febrero de aquella década, cuando la derecha llenó el cine Puebla con los padres de familia de los colegios confesionales, que son muchos.

El orador principal del acto dijo entonces que querían una sociedad encabezada por empresarios, porque ellos saben administrar y crear fuentes de trabajo. Esos empresarios tendrían como operadores, a profesionistas universitarios; y los campesinos y obreros formarían las clases mayoritarias dedicadas a producir lo que los ciudadanos necesitaran para vivir con decoro. Es decir, una sociedad un poquito más avanzada que la de la época colonial.

Ese proyecto ahora lo esconde el PAN y aparentemente es un partido que no tiene ni idea de cómo gobernar. Si el proyecto panista lo dieran a conocer, sólo tendrían el voto de los más fanáticos derechistas, pero el pueblo con una mínima educación lo rechazaría de inmediato.

ANUNCIA EL PRESIDENTE QUE PROPONDRA AL Congreso una Reforma Electoral en la que los integrantes del INE sean electos por el pueblo, lo mismo que los magistrados electorales, con total autonomía para evitar lo que ha estado pasando en las últimas décadas de total simulación democrática.

Ese proyecto, dice el diputado federal poblano Ignacio Mier Velazco, tiene muchas coincidencias con el que ha elaborado Morena, el partido del que es coordinador en el Congreso.

La elección directa de los ciudadanos de los delegados y magistrados del INE evitaría que éstos fueran designados por cuota y por ‘cuates’.

Los delegados y magistrados nombrados por cuotas partidistas seguirían obedeciendo a los partidos que los pusieron, y los designados por ‘cuates’ harían lo que sus cuates les pidieran, como ocurre ahora.

Un INE como el actual, súper bien pagado y con un presupuesto elevadísimo que hace de las elecciones mexicanas las más caras del mundo, no representa más que a los partidos y ‘cuates’ que los nombraron. Y así seguiremos teniendo fraudes electorales y un organismo sin representación real del pueblo mexicano.

MAÑANA 1 DE ABRIL HABRÁ UN ACTO EN San Pedro Cholula para recordar el XVIII aniversario del fallecimiento del ex gobernador Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara. Este homenaje es organizado cada año por el Ayuntamiento cholulteca, pues el doctor Toxqui era originario de esa histórica ciudad.

Habrá tres oradores: un representante de las autoridades municipales, otro representando a los familiares y el orador oficial será el licenciado Antonio Tenorio Adame, catedrático universitario, ahora en el campus que la BUAP tiene en la ciudad de Tehuacán, de donde él es originario.