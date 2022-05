Los maestros, libres para votar por quien quieran

Para nadie es un secreto, que uno de los gremios mayormente utilizados por los gobiernos autoritarios que nos gobernaron durante 80 años, fue el gremio magisterial.

De ahí surgió la fuerza de personajes como Elba Esther Gordillo, que sirvió fielmente al PRI y al PAN, en los procesos electorales de los años noventa, hasta que habiendo traicionado al Revolucionario Institucional y ante su escandaloso enriquecimiento inexplicable, el presidente Ernesto Zedillo, tuvo que encarcelarla y ya en el gobierno de la Cuarta Transformación, se le puso en libertad y se le obligó a descansar de por vida, en alguna de sus suntuosas residencias o en sus departamentos de lujo en París.

La residencia que tenía en San Diego California, Estados Unidos, la vendió en 30 millones de dólares.

Se pensó que su fuerza terminaría con los gobiernos panistas de Fox y Calderón, pero por el contrario, entonces llegó hasta a cogobernar junto con la Señora Martha, de quien se hizo entrañable amiga y Calderón siempre la protegió, pues gracias a ella, llegó a la presidencia ganándole a López Obrador por un porcentaje mínimo, de menos de un punto.

Se decía que el PRI tendría siempre el poder, pues contaba con un ejército electoral invencible que eran los maestros organizados en el SNTE.

EL DOMINGO 15, DIA QUE SE DEDICA A HOMENAJEAR A UNO de los gremios que más han contribuido, pese a todo, a elevar la calidad de vida de los mexicanos y la transformación de nuestra sociedad, fue liberado políticamente, según anunció el gobernador Miguel Barbosa durante la entrega de reconocimientos a los maestros con 40 y 30 años de servicios, con las preseas Ignacio Manuel Altamirano y Rafael Ramírez.

Dijo el gobernante poblano, que ya no se convertirá a las escuelas en centros de operación política y que los maestros nunca recibirán presiones políticas ni serán llamados a un voto obligado, ya que son dueños absolutos de sus decisiones.

Ahí mismo, el secretario de educación, doctor Melitón Lozano, anunció la entrega de 18 mil 741 nombramientos a igual número de beneficiarios, que garantizan su definitividad laboral y se autorizaron a 3 mil 609 participantes su cambio de centros de trabajo mediante un proceso transparente que los favorece al acercar su centro laboral a su lugar de residencia.

EL MAGISTERIO HA SIDO UN GREMIO AGUERRIDO a lo largo de su historia. Los beneficios que no han recibido del todo, o mejor dicho, de los que ya gozan muchos, pero no todos, obligan a estos a protestar y continuar sus luchas.

Los maestros mexicanos tal vez hayan sido el gremio más injustamente tratado a lo largo de la historia. Las represiones no solo han sido por parte de gobiernos nacionales, estatales y hasta municipales, sino de sectores de la sociedad civil, sobre todo de los sectores más atrasados, de las clases con mentalidad derechista, que se han opuesto a la educación laica y gratuita, a los libros de texto gratuitos y sobre todo a la educación popular, pues hay la creencia, entre esas personas, de que al “indio” no hay que hacerlo compadre, porque siempre abusa, es decir, de mantener a los pobres, pobres e ignorantes, para que no se rebelen. Ya hablaremos de esto, en este espacio.