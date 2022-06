Nadie se explica lo de Javier López Zavala

Sorpresa, indignación e incredulidad ha provocado la noticia de que el ex candidato del PRI a la gubernatura del Estado en el 2010, Javier López Zavala, sea según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado el autor intelectual del asesinato de la abogada y luchadora feminista, Cecilia Monzón. Todo mundo se extraña de que un personaje de la política poblana, abogado y ex alto funcionario del gobierno que encabezó el licenciado Mario Marín sea el autor intelectual de tan horrendo crimen.

Les parece increíble que un político de su categoría haya actuado tan torpemente y con tanta saña por algo que le exigía la occisa de acuerdo con la ley. Todos consideran que el que sufrirá las consecuencias de este crimen será el hijo de la abogada mexicano-española que López-Zavala no acepta como suyo, lo cual puede resolverse con una prueba de paternidad.

El juicio al que serán sometidos los implicados en el caso será seguido muy de cerca por muchas personas interesadas y puede significar una sanción para el principal implicado de 20 o más años de cárcel.

LA APORTACIÓN DE VOTOS DE LOS PARTIDOS DE la alianza Va por México integrada por PRI, PAN y PRD fue 58.42 por ciento por Acción Nacional, 36.30 por ciento por el PRI y un triste 5.20 por ciento por el PRD.

En esta contienda electoral de seis estados de la república los partidos de oposición demostraron no tener organización, infraestructura ni proyecto.

Si los priistas no recobran su historia, como les aconsejó el presidente López Obrador en su conferencia matutina, van a hundir más a ese partido que puede quedar, si las elecciones del 2023 en el Estado de México y en Coahuila no le son favorables, con sólo una gubernatura, la de Durango.

Falta la distribución de las diputaciones plurinominales para saber qué estados tendrán congresos afines a sus gobernadores.

EL PASADO DÍA 7 DE ESTE MES SE CELEBRÓ EL DÍA de la Libertad de expresión con un acto en el jardín que lleva ese nombre y que se encuentra ubicado en la esquina que forman la 11 Norte y la Avenida Reforma, frente al reloj del Gallito.

Lo organizó una agrupación de periodistas que preside el Psicólogo Federico Chilián Orduña y fueron invitados los dirigentes de otras organizaciones no gubernamentales, o sea agrupamientos de ciudadanos libres que encabezan luchas contra la inseguridad, la impunidad, por los derechos humanos, etc. En ese acto se hizo un reconocimiento a este columnista por su trayectoria de varias décadas dentro del periodismo poblano, algo que agradecemos sinceramente.

Varios de los dirigentes de las agrupaciones ahí representadas hicieron uso de la palabra, lo mismo que compañeros periodistas. A todos les agradezco sus referencias a mi persona, lo que me obliga a tratar de ser mejor en el desempeño de mi trabajo, un trabajo que me encanta pues ser periodista fue mi verdadera vocación, aunque en mi adolescencia y primera juventud la carrera de periodista no tenía reconocimiento oficial. Estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Puebla y un año antes de eso estuve un año en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, institución sin reconocimiento oficial pero con excelentes maestros. En los años de vida que me faltan, porque aunque soy ya de la tercera edad estoy bien de salud y además me cuido, espero seguir sirviendo a la comunidad del Estado donde vivo y donde he formado una familia, trataré de superarme para ser merecedor de los elogios que me hicieron, producto de la amistad y del afecto de amigos que me son especialmente estimables.