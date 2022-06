Familiares y amigos despiden a Hipólito Contreras

Ayer fue despedido por familiares y amigos en el panteón municipal de Amozoc nuestro compañero y amigo, Hipólito Contreras Flores. Descansa en paz al lado de su señora madre fallecida hace tres meses a los 94 años de edad; su padre falleció hace dos meses a la misma edad que su mamá y fue sepultado en la tierra natal de la familia, Misantla, Veracruz.

Damos las gracias a las numerosas personas que se han comunicado para expresar sus condolencias a la familia del compañero fallecido y a quienes trabajamos en esta empresa donde Hipólito laboró durante una gran parte de su vida.

CUANDO EL PRI ERA UN PARTIDO CON SENTIDO social sus tres columnas principales sobre la que descansaba su estructura surgida de la Revolución Mexicana de 1910 eran la Confederación Nacional Campesina; la CTM, la FROC y la CROM, centrales que agrupaban al sector obrero; y la CNOP, que agrupaba al sector popular, o sea, la clase media.

Esas tres columnas ya sólo existen en la mente de algunos priistas que se niegan a ver la realidad por la que está pasado su hasta hace poco poderoso partido político.

Hemos recibido un comunicado de la CNC anunciando la renovación de su dirigencia nacional en la que se informa que el actual dirigente pretende reelegirse, pero que los campesinos se niegan a ello pues los estatutos de la organización lo prohíben y además, la dirigencia nacional actual ha hecho un pésimo papel al frente de su organización.

Dicen que todos sus agremiados están esperando un cambio real para volver a los tiempos cuando dicha organización era el brazo más fuerte del priismo.

Como está ocurriendo en todas las agrupaciones políticas del pasado, en la CNC han perdido la noción de la realidad. La Confederación Nacional Campesina, al igual que las centrales obreras y la CNOP, han quedado en simples membretes que ya carecen hasta de oficinas.

¿Cómo van a revivir a un moribundo lleno de achaques, si hasta en los momentos de la peor crisis de su historia, confrontan una división interna que no hay manera de resolver, porque no hay líderes capaces de hacerlo?

ENTRE LOS ASPIRANTES A PRESIDIR LA ORGANIZACIÓN se menciona a Rafael García del Horno, Francisco Santillán Oceguera, al diputado federal Roberto Carlos López García y a José Antonio Rojo García del Alba, descendiente de la familia Rojo Gómez, que es histórica en esa organización priista.

Los campesinos poblanos no conocen a ninguno de ellos pese a que han ocupado puestos de elección popular a nivel nacional y han estado en dirigencias anteriores.

Las organizaciones priistas que fueron la base de ese partido en gran parte de su historia, deben reorganizarse totalmente: cambiar su estructura, hacer un análisis de por qué fracasaron cuando estuvieron en el poder.

HUBO UN SECRETARIO DE AGRICULTURA QUE dijo, en los tiempos de gloria del sector campesino, que los hombres del campo estaban organizados para votar, pero no para producir y así era realmente. A los campesinos se les acarreaba para que votaran, se les repartían despensas para que por lo menos comieran una semana sin problemas, se les regalaban cobertores en época de frío y playeras en época de calor; pero los líderes nunca pensaron organizar a los hombres del campo para que fueran pequeños agricultores exitosos o pequeños granjeros que no pasaran penurias para sostener a sus familias. Los líderes lo que buscaban era llegar a ser diputados federales o locales, presidentes municipales o regidores, lo mismo que buscan ahora, que el PRI ha llegado a tal grado de decadencia que perdió su registro como partido político en un estado del país por no obtener en la elección local del domingo 5 de junio el 3 por ciento de la votación.

El PAN presume ser la segunda fuerza política del país y en los hechos está demostrando que es cierto. Tiene registro en los 32 estados incluyendo la Ciudad de México y una dirigencia mediocre, pero una militancia cerrada que busca sólo causarle problemas al gobierno que no sea de su corriente conservadora, y los panistas desde Vicente Fox trajeron la llamada “guerra sucia”, que cada vez es más sucia, pero le sirve para mantener la cohesión interna, porque concibe la oposición política como la de oponerse a todo por sistema y estorbar todo lo que no lleve implícito el beneficio económico para el sector privado. Lo dijeron cuando los organismos empresariales tomaron al PAN como franquicia comercial después de la nacionalización de la banca realizada por José López Portillo. Su ideal, una sociedad dirigida por empresarios con operadores que serían profesionistas de la clase media y pueblo e integrada por trabajadores de la ciudad y del campo. Sólo así podríamos ser felices por toda la eternidad, amén.