Dos morenistas se lanzan como aspirantes

El presidente del Congreso del Estado, el morenista Sergio Céspedes, y el secretario del Trabajo del gobierno estatal, Gabriel Briesto Medinilla, se destaparon como aspirantes a la candidatura de Morena para la gubernatura del Estado en el 2024.

Poco conocido y sin relevancia en el cargo que ocupa, el señor Céspedes parece no tener suficientes cartas para aspirar a ese cargo, que requiere un político con experiencia y con gran sensibilidad social.

Por lo que respecta al ex dirigente estatal del partido en el poder y ex diputado y coordinador de la bancada morenista del Congreso local, ha tenido sus altas y bajas: como dirigente estatal del partido de Renovación Nacional, Morena, no atinó a convertir a esa organización en un verdadero partido con estructura y organización y tuvo opositores internos que finalmente lo sustituyeron. Morena sigue estando desestructurado y desorganizado.

Como coordinador de la bancada morenista en el Congreso supo actuar con equilibrio y logró apaciguar a sus aguerridas huestes, anulando las divisiones internas que eran provocadas por dos miembros de la bancada que acabaron siendo tachados de misóginos por sus diferencias con varias de las diputadas de ese partido.

Actualmente es secretario estatal del Trabajo, en sustitución de Abelardo Cuéllar, y es un economista que milita en la izquierda desde su época de estudiante y de consejero universitario y que actualmente tiene la simpatía de grupos y organizaciones de trabajadores por su buen desempeño en el cargo. Don Gabriel no es muy conocido, pues se dice que es morelense, lo cual, y habiendo sido diputado local, no constituye ningún impedimento pero sí el hecho de no tener amplios grupos de conocidos y amigos que pudieran apoyarlo, pues parece que tampoco realizó sus estudios superiores en Puebla.

DON ‘ALITO’, EL DIRIGENTE NACIONAL DEL PRI, no es un angelito. Es un político mediano y al parecer, por lo que ha denunciado la gobernadora de su estado, Layda Sansores, corrupto.

La residencia que fue cateada hace unos días en forma poco ortodoxa, pero además grosera por parte de las autoridades locales, tiene un costo aproximado de 40 millones de pesos y está escriturada a 15 personas, dice la gobernadora, quien además señala que se le han detectado más de 20 propiedades.

La gira internacional que se inventó don ‘Alito’ para denunciar el acoso que el gobierno ha emprendido en su contra después de todo lo que se ha sabido de él, dijo, parece más bien una huida de la justicia.

A ENRIQUE DE LA MADRID, EL HIJO DEL EX presidente Miguel de la Madrid, hay que agregar a Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, como aspirante priista a la Presidencia de la República.

Don Alejandro tiene méritos para ello y además una carrera política que lo hace un político profesional. Enrique de la Madrid tiene talento, está ubicado en la realidad, pero le falta experiencia.

Aspiran por la candidatura del PRI, que ni solo ni acompañado por el PAN, podrían derrotar a un buen candidato de Morena.

ANTORCHA, LA ORGANIZACIÓN QUE EN LOS AÑOS ochenta se formó en el estado de Puebla para luchar contra el caciquismo, que fue aliada del Partido Revolucionario Institucional y ha ganado diputaciones locales y federales así como varios Ayuntamientos, tiene una estructura que ya quisieran los partidos políticos, incluyendo a Morena.

Además, es una organización con independencia económica, algo que pretendió ser la Confederación Nacional Campesina en los tiempos del presidente Luis Echeverría, y cuando se empezaron a ver los resultados se dio marcha atrás: los dirigentes de entonces no lo consideraron conveniente porque se perdería el control de uno de los tres sectores que durante décadas fueron base del priismo.

En un acto público que los antorchistas realizaron hace unos días en Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla, un militante originario de una junta auxiliar de ese municipio convocó a sus compañeros a fortalecer más a su organización para ir conquistando el poder, recomendando trabajar en aumentar el número de militantes y dedicar tiempo a la lectura, al estudio, para que en el futuro no haya marcha atrás.

Ningún partido político en Puebla tiene la estructura y organización de Antorcha y menos su independencia económica que es fundamental para la toma de decisiones.