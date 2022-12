¿Qué esperan los poblanos del nuevo gobernador?

Madurez, sensibilidad política y sensibilidad social, básicamente.

Cuando hay un cambio brusco de la cabeza del gobierno de un estado o de un municipio, los ciudadanos comunes y los empleados del gobierno sobre todo, se sienten desestabilizados. Los funcionarios desde segundo nivel para abajo y más los empleados de las dependencias del gobierno ven el peligro de perder sus empleos si no son de base y si lo son, temen, si hay cambio de funcionarios de los cuales ellos dependen, cambios en la relación con su jefe o su nuevo jefe.

Los ciudadanos en general temen que los asuntos cuya solución buscan, se retrasen o definitivamente se pierdan en la maraña burocrática.

Todos temen que el cambio provoque desestabilidad general. Si el gobernador fallecido ya estaba trabajando en la forma adecuada y el nuevo gobernante carece de madurez y oficio político y quiere cambiar funcionarios para colocar a amigos o allegados y modificar programas y obras, fracasará rotundamente porque no le alcanzará el tiempo ni siquiera para iniciar un trabajo eficaz y honesto.

POR FORTUNA PARECE NO SER EL CASO DEL NUEVO gobernador Salomón Céspedes Peregrina, pues además de experiencia política, según informes que tenemos, hizo un buen gobierno en Tepeaca como presidente municipal, además de que fue diputado local por el PRI primero y después por una alianza de Movimiento Ciudadano y PAN. Cuando fue designado como gobernador, era diputado por Morena, es decir, conoce de cerca el comportamiento del que fue partido casi único y de los partidos de oposición.

Su experiencia más importante ha sido, seguramente, la de ser alcalde del segundo municipio creado en América por Hernán Cortés: el primero fue del de Veracruz y el segundo el municipio de Segura de la Frontera, hoy Tepeaca, población que tuvo durante mucho tiempo el tianguis semanario más importante del país y que cuenta con numerosas reliquias coloniales, entre ellas un convento del Siglo XVI, la casa del conquistador Cortés, pues ahí residió un tiempo y desde ahí le escribió su segunda carta de relación al emperador Carlos V, y muchas cosas más.

Eso le permitió entrar en contacto directo con los pobladores de la zona, que lo aprecian por su buen trato y por haber ejercido un gobierno eficiente y honesto.

Ojalá y siga siendo así, porque con los políticos inmaduros ocurren fenómenos cuando llegan a algún puesto que no esperaban: “Si son inteligentes, se atarantan y si no lo son, se vuelven locos”, es lo que se dice, pero con el señor Céspedes parece que no habrá ningún cambio en su comportamiento. Por lo menos en sus primeros días ha dado prueba de madurez, al realizar sólo los cambios necesarios para que pueda actuar con eficacia: designar como secretario General de Gobierno, a quien de hecho ya venía ejerciendo ese cargo desde la Dirección de Gobierno. En la secretaría estaba al frente una abogada, nos dicen que eficiente, pero desconocida en Puebla, pues es originaria del norte con poco tiempo de residir en Puebla. El nuevo secretario, licenciado Julio Huerta Gómez, tiene el conocimiento y los contactos necesarios para mantener la tranquilidad política del estado. De hecho venía operando en la Secretaría General, con bastante acierto.

Ya no habrá más cambios se dijo y eso ha sido una declaración necesaria para calmar los nervios de muchos y evitar rumores de despidos y de desestabilización del gobierno.

AHORA BIEN. DONDE DEBE PONERSE MUCHA ATENCIÓN, es en el asunto de la inseguridad y aumento de la delincuencia.

La zona central del estado, la Sierra Norte y ahora la región mixteca especialmente, han tenido un incremento de hechos delictuosos principalmente asesinatos y agresiones a mujeres.

La semana que pasó, periódicos de la ciudad de México publicaron en forma destacada la noticia de seis asesinatos en Acapulco y ese mismo día, el semanario Enlace, de Izúcar de Matamoros, informa de 5 asesinatos encontrados en Huahuetlán el Chico, municipio de Chiautla; de un moto-taxista muerto y dos motociclistas heridos en Atencingo, villa perteneciente al municipio de Chietla y una mujer cuyo cadáver fue encontrado en un canal de riego. Y todo en menos de 48 horas.

Hay pues un problema grave de inseguridad, que debe ser atendido cuanto antes. Sin la cooperación de las autoridades municipales y la coordinación con los cuerpos de seguridad federales y estatales, muy poco podrá lograrse.

PASANDO A OTRAS COSAS: AYER FUE LA FINAL del campeonato mundial de futbol con un partido que los aficionados llaman ‘cardiaco’, es decir, muy emocionante. Ganaron los europeos nacidos en América Latina descendientes de españoles e italianos, básicamente (argentinos) y perdieron los africanos, descendientes en su mayor parte de negros nacidos en Francia. Es el signo de los nuevos tiempos.